«Καλπάζει» ο χρυσός: Πάνω από τα $3.855 τα futures

Νέο ρεκόρ κατέγραψε η τιμή του χρυσού τη Δευτέρα, ξεπερνώντας τα 3.855 δολάρια, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά προς το ασφαλές καταφύγιο λόγω των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, των φόβων για πιθανό shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης και της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού λίγο μετά τις 22:50 ώρα Ελλάδας διαμορφωνόταν στα 3.829,51 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έφτασε στο ρεκόρ των 3.833,37 δολαρίων.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο κυμαίνονταν στα 3.858,22 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ υποχώρησε 0,2%, καθιστώντας το χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια λιγότερο ακριβό για τους αγοραστές του εξωτερικού.

«Η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ» είναι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην άνοδο του χρυσού, δήλωσε ο Ντέιβιντ Μέτζερ, διευθυντής εμπορίας μετάλλων στην High Ridge Futures. «Το δολάριο βρίσκεται υπό ελαφρά πίεση ως αντίδραση σε αυτό, υποστηρίζοντας σίγουρα τον τομέα των πολύτιμων μετάλλων».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με κορυφαίους ηγέτες του Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα αργότερα τη Δευτέρα για να διαπραγματευτεί την παράταση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης. Χωρίς συμφωνία, η ομοσπονδιακή διακοπή λειτουργίας θα ξεκινήσει την Τετάρτη.

Ο χρυσός, ο οποίος τείνει να έχει καλή απόδοση σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους αβεβαιότητας, έχει σημειώσει άνοδο άνω του 43% μέχρι στιγμής φέτος.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών των ΗΠΑ ήταν σύμφωνος με τις προσδοκίες την Παρασκευή, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς σε πιθανές μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στις συνεδριάσεις της τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

«Τα στοιχεία για τις δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης της περασμένης εβδομάδας θεωρήθηκαν ότι δεν εμποδίζουν μια ή δύο επιπλέον μειώσεις επιτοκίων από τη Fed... συνεχίζουν να αποτελούν υποστηρικτικό παράγοντα για το χρυσό και το ασήμι», δήλωσε ο Μέτζερ.

Εξάλλου, η τιμή spot στο ασήμι ανέβηκε 1,9% στα 46,85 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας σε υψηλό 14 ετών. Η πλατίνα κέρδισε 1,5% στα 1.592,65 δολάρια, υψηλό 12 ετών, ενώ το παλλάδιο έπεσε 1,1% στα 1.255,61 δολάρια.