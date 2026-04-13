Ισχυρή άνοδος 8% για το φυσικό αέριο με φόντο τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ

Άλμα άνω του 8% σημειώνουν τα futures του φυσικού αερίου, φτάνοντας τα 47,4 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ανακάμπτοντας από χαμηλό άνω των πέντε εβδομάδων, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά την αποτυχία των συνομιλιών με το Ιράν, εντείνοντας το παγκόσμιο σοκ στην ενεργειακή προσφορά.

Οι αμερικανικές δυνάμεις αναμένεται να αρχίσουν την επιβολή περιορισμών σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία προς και από τα ιρανικά λιμάνια τη Δευτέρα στις 14:00 GMT (17:00 ώρα Ελλάδος), χωρίς όμως να παρεμποδίζουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας για πλοία που διέρχονται από τα Στενά προς και από μη ιρανικά λιμάνια.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αναχαιτίζουν οποιοδήποτε πλοίο έχει καταβάλει διόδια στο Ιράν για ασφαλή διέλευση από τη θαλάσσια οδό.

Παρότι οι περισσότερες εξαγωγές φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή κατευθύνονται συνήθως προς την Ασία, μια παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό μεταξύ των περιοχών εισαγωγής, ιδιαίτερα καθώς η Ευρώπη χρειάζεται να αναπληρώσει τα αποθέματά της πριν από τον επόμενο χειμώνα.

Οι αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Κόλπο έχουν διακοπεί για περισσότερο από έναν μήνα, ενώ η μεγαλύτερη μονάδα LNG στον κόσμο στο Κατάρ παραμένει εκτός λειτουργίας από τις αρχές Μαρτίου, μετά από πλήγματα από το Ιράν.