IEA: Προτείνει νέο αγωγό πετρελαίου του Ιράκ με την Τουρκία, για μείωση της εξάρτησης από το Ορμούζ

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργεια (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, πρότεινε την κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού που θα συνδέει τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βασόρας στο Ιράκ με τον μεσογειακό τερματικό σταθμό πετρελαίου της Τουρκίας στο Τσεϊχάν, με στόχο να απομακρυνθεί η εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hürriyet.

«Πιστεύω ότι ένας αγωγός Βασόρα-Τσεϊχάν θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά ελκυστικός και ένα πολύ σημαντικό έργο τόσο για το Ιράκ όσο και για την Τουρκία, καθώς και για την ασφάλεια του εφοδιασμού στην περιοχή — ειδικά από την ευρωπαϊκή προοπτική», δήλωσε ο Μπιρόλ σε συνέντευξή του στην Hürriyet, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

«Πιστεύω επίσης ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης μπορεί να ξεπεραστεί. Τώρα είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή» συμπλήρωσε ο επικεφαλής του IEA.