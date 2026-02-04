Η χρονιά της πλημμύρας στην αγορά πετρελαίου ξεκινά με άνοδο των τιμών

Υποτίθεται ότι το 2026 θα ήταν η χρονιά της υπερπροσφοράς και χαμηλότερων τιμών στις αγορές πετρελαίου. Όμως, οι πρώτες εβδομάδες επηρεάστηκαν από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διαταραχές στην προσφορά με αποτέλεσμα την εκτόξευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στα $70 το βαρέλι.

Οι απειλές του προέδρου Τραμπ για επίθεση στο Ιράν έχουν προσθέσει ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου αρκετών δολαρίων στο αργό πετρέλαιο - γύρω στα $7-$10 το βαρέλι, σύμφωνα με τη Citigroup – λίγες εβδομάδες μετά την απομάκρυνση του Nicolas Maduro από την ηγεσία της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ.

Σε μια χρονιά που πολλοί περίμεναν το αργό πετρέλαιο στα $50 το βαρέλι, οι traders δικαιωμάτων (options) αυξάνουν τα πονταρίσματα για ράλι στο πετρέλαιο πάνω από τα $90 το βαρέλι.

Πάντως, οι περισσότεροι αναλυτές εξακολουθούν να βλέπουν την παραγωγή να ξεπερνά την κατανάλωση σε παγκόσμιο επίπεδο τη φετινή χρονιά.

Το σκηνικό είναι μια αγορά πετρελαίου που πιάστηκε στον ύπνο της και ξάφνιασε τους αναλυτές της Wall Street.

Στο τέλος του 2025 είχε συγκεντρωθεί ρεκόρ πτωτικών στοιχημάτων στον δείκτη αργού πετρελαίου Brent. Tα futures, όμως, ανέβηκαν γύρω στο 15% τον Ιανουάριο σε μια περίοδο που η συμμαχία OPEC+ διατηρεί την παραγωγή σταθερή.

Πότε και αν οι τιμές πετρελαίου θα υποχωρήσουν θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την επόμενη κίνηση του προέδρου Τραμπ στο Ιράν.

Οι παίκτες στην αγορά πετρελαίου που προσπαθούν να προβλέψουν την πορεία των τιμών φέτος βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονα διαφορετικές εκτιμήσεις όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση, εκτιμήσεις που κυμαίνονται από ένα τεράστιο πλεόνασμα έως μια ισορροπημένη αγορά.

Οι τρεις κύριες προγνωστικές υπηρεσίες του κόσμου, η International Energy Agency (ΙΕΑ), η US Energy Information Administration (ΕΙΑ) και ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) έχουν επικαιροποιήσει τις προβλέψεις τους και οι διαφορές τους παραμένουν έντονες.

Η ΙΕΑ προβλέπει το μεγαλύτερο πλεόνασμα που υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και τα 3,7 εκατομμύρια βαρέλια για όλο το έτος.

Η ΕΙΑ δεν βρίσκεται πολύ πίσω. Προβλέπει ότι η προσφορά θα ξεπερνά τη ζήτηση κατά περισσότερο από 2,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως φέτος με το πλεόνασμα να κορυφώνεται πάνω από τα 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στο πρώτο τρίμηνο.

Αντίθετα, οι εκτιμήσεις του OPEC βλέπουν μια παγκόσμια αγορά που βρίσκεται πολύ κοντά στην ισορροπία, με την προσφορά να υπερβαίνει τη ζήτηση κατά περίπου 600.000 βαρέλια ημερησίως κατά μέσο όρο το 2026.

Οι αναλυτές του OPEC βλέπουν τη ζήτηση πετρελαίου να αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,3% από το 2023 που συνάδει με τους μακροπρόθεσμους ρυθμούς ανάπτυξης πριν από την πανδημία COVID-19.

H EIA προβλέπει ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης 1,2% ετησίως. Αυτό έχει οδηγήσει σε διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στις απόψεις της ΕΙΑ και του OPEC για τη ζήτηση που έχει αυξηθεί από περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια για το 2023 σε 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για το τρέχον έτος.