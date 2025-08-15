Η Barrick και η Shandong Gold που εκμεταλλεύονται το χρυσωρυχείο Veladero στην Αργεντινή, ετοιμάζονται να επενδύσουν 400 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή του.

Στόχος, σύμφωνα με το investing, είναι η αύξηση της παραγωγής του ορυχείου κατά 1,6 εκατομμύρια ουγγιές κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Η επένδυση των 400 εκατομμυρίων δολαρίων θα γίνει μεταξύ του 2025 και του 2028, ενώ το έργο υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα Κινήτρων για Μεγάλες Επενδύσεις (RIGI) της Αργεντινής.

Το πλαίσιο της επένδυσης

Η αίτηση υποβλήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας της Αργεντινής στις αρχές Αυγούστου, αν και οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές μόλις την Πέμπτη. Το έργο διαχειρίζεται η κοινοπραξία που συστάθηκε το 2017, όταν η Shandong Gold απέκτησε το 50% των μετοχών του ορυχείου από την Barrick Gold.

Το RIGI, το οποίο τέθηκε σε ισχύ πέρυσι, αποτελεί βασικό μέρος των οικονομικών μεταρρυθμίσεων του φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων. Παρέχει στις εταιρείες φορολογικά, τελωνειακά και συναλλαγματικά οφέλη, καθώς και εγγύηση νομικής σταθερότητας για 30 χρόνια.

Ο χρυσός ήταν η κύρια εξαγωγή της Αργεντινής από τον τομέα των εξορύξεων πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας το 68% των συνολικών αποστολών του τομέα, με αξία 3,14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της γραμματείας εξόρυξης της χώρας. Οι υψηλές τιμές των μετάλλων οδήγησαν την απόδοση, με το ασήμι και το λίθιο να κατατάσσονται ως οι επόμενες μεγαλύτερες εξαγωγές.

Το ορυχείο Veladero παρήγαγε 504.000 ουγγιές χρυσού πέρυσι και προβλέπει παραγωγή 380.000 έως 440.000 ουγγιών για το 2025. Το ορυχείο, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 4.000 μέτρων (13.123 πόδια) στις Άνδεις, λειτουργεί από το 2005.

Η προτεινόμενη επένδυση στοχεύει στη χρηματοδότηση της κατασκευής νέων φάσεων εξόρυξης, οι οποίες θα προσθέσουν 89,2 εκατομμύρια τόνους χωρητικότητας για την αποθήκευση και επεξεργασία νέου μεταλλεύματος.

Το έργο προβλέπεται να προσθέσει 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από εξαγωγές κατά τη διάρκεια της διάρκειας ζωής του έως το 2033, σύμφωνα με τις πηγές. Στο ορυχείο Veladero σήμερα εργάζονται 3.800 άτομα, με το 91% του εργατικού δυναμικού να προέρχεται από την τοπική επαρχία San Juan.