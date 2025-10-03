Χρυσός: Σταθεροποιητικές τάσεις εν μέσω προσδοκιών για νέες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ

Ο χρυσός ήταν σε πορεία για έβδομη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο την Παρασκευή, υποστηριζόμενος από τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ φέτος και τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Την ίδια μέρα, η τιμή του χρυσού στη spot αγορά ήταν χαμηλότερη κατά 0,3% στα 3.844,01 δολάρια ανά ουγγιά, στις 07:34 ώρα Ελλάδας, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε.

Ο χρυσός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στα 3.896,49 δολάρια την Πέμπτη και έχει αυξηθεί κατά 2% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο παρέμειναν σταθερά στα 3.867,70 δολάρια.

Ο δείκτης του δολαρίου επέκτεινε τα κέρδη του έναντι των ανταγωνιστών του, καθιστώντας το χρυσό πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Η άνοδος του δολαρίου προκάλεσε μια μικρή επιβράδυνση στην τιμή του χρυσού, αλλά το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το επίπεδο των 3.900 δολαρίων», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

«Συνολικά, με το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης να δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο στο ΑΕΠ και με τα χαμηλότερα επιτόκια να αναμένεται να επανέλθουν αυτό το μήνα, οι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του χρυσού», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευθεί από τυχόν απότομη επιδείνωση της αγοράς εργασίας με τη μείωση των επιτοκίων τον περασμένο μήνα, αλλά πρέπει να είναι «προσεκτική».

Τα πρόσφατα στοιχεία από τις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις, με τους επενδυτές να προσδοκούν μια σχεδόν βέβαιη μείωση 25 μονάδων βάσης αυτό το μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Ο χρυσός, που συχνά χρησιμοποιείται ως ασφαλές αποθεματικό αξίας σε περιόδους πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, ευδοκιμεί σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 47% μέχρι στιγμής φέτος.

Εξάλλου, το ασήμι υποχώρησε 0,2% στα 46,85 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε 0,6% στα 1.559,26 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 0,3% στα 1.244,32 δολάρια.