Μέταλλα : Νέο ρεκόρ για χρυσό και ασήμι εν αναμονή νέας μείωσης των επιτοκίων από τη Fed

H τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 4.400 δολάρια, σπάζοντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφτεί τον Οκτώβριο, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από τη Fed το 2026.

Μια σειρά δεδομένων που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη υποδεικνύουν εξασθένιση της αμερικανικής αγοράς εργασίας κι επιβράδυνση του πληθωρισμού, που αναμένεται να ωθήσει την Κεντρικλη Τράπεζα να χαλαρώσει περαιτέρω τη νομισματική πολιτική του.

Συγκεκριμένα, η τιμή στη spot αγορά του χρυσού σημειώνει άνοδο 1,44% στα 4.402,73 δολάρια ανά ουγγιά. Ταυτόχρονα, τα futures σημειώνουν και αυτά νέο ρεκόρ, σημειώνοντας κέρδη της τάξης του 1,18% στα 4.439,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 67% μέχρι στιγμής φέτος, σπάζοντας πολλαπλά ρεκόρ και ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα όρια των 3.000 και 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ ετοιμάζεται να σημειώσει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979.

Το ασήμι έχει σημειώσει άνοδο 138% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας κατά πολύ τον χρυσό, υποστηριζόμενος από τις ισχυρές επενδυτικές εισροές και τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στην προσφορά.

Το πρωί της Δευτέρας το ασήμι στη spot αγορά καταγράφει άνοδο 2,7% στα 68,96 δολάρια την ουγγιά.

Αναλυτής δήλωσε ότι οι δύο μειώσεις των επιτοκίων της Fed έχουν προγραμματιστεί για το 2026, με την ταχύτερη επιβράδυνση της απασχόλησης στις ΗΠΑ και τη στροφή της Fed προς μια πιο επιεική πολιτική να προσθέτουν πιθανώς περαιτέρω ανοδική τάση στον χρυσό.

Στο μεταξύ, η πλατίνα σημειώνει άνοδο 3,9% στα 2.054,15 δολάρια, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της σε περισσότερα από 17 χρόνια, ενώ το παλλάδιο καταγράφει άνοδο 4,68% στα 1.870,50 δολάρια, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του σε σχεδόν τρία χρόνια.