Goldman Sachs: «Ψαλίδι» στις προβλέψεις για το πετρέλαιο μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Σε επαναξιολόγηση των εκτιμήσεών της για την πορεία των ενεργειακών τιμών προχώρησε η Goldman Sachs, υποβαθμίζοντας τις προβλέψεις της για το β’ τρίμηνο του έτους.

Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση της δεκαπενθήμερης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία περιλαμβάνει το κρίσιμο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Παρά την αποκλιμάκωση, ο επενδυτικός κολοσσός διατηρεί αμετάβλητο το μεσοπρόθεσμο outlook, προειδοποιώντας πως οι κίνδυνοι παραμένουν προσανατολισμένοι προς τα πάνω (upside risks).

Υποχώρηση τιμών και νέα δεδομένα στο Brent

Η είδηση της συμφωνίας οδήγησε τα futures του Brent και του αμερικανικού αργού στην περιοχή των 95 δολαρίων ανά βαρέλι την Τετάρτη.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας θεωρούν πως οι εξελίξεις συνάδουν με το βασικό τους σενάριο, το οποίο προβλέπει σταδιακή αποκατάσταση της ροής ενέργειας μέσω των Στενών εντός του Σαββατοκύριακου και πλήρη επιστροφή των εξαγωγών του Περσικού Κόλπου στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός.

Ως εκ τούτου, η Goldman Sachs μείωσε τις προβλέψεις της για το β’ τρίμηνο στα 90 δολάρια από 99 στην προηγούμενη πρόβλεψη για το Brent και στα 87 δολάρια (91 στην προηγούμενη πρόβλεψη) για το αμερικανικό αργό.

Οι προβλέψεις για το β’ εξάμηνο παραμένουν σταθερές, με το Brent να εκτιμάται στα 82 το γ' τρίμηνο και στα 80 δολάρια για το δ' τρίμηνο.

Τα «άσχημα» σενάρια: Κίνδυνος για άλμα στα $115

Παρά την τρέχουσα ύφεση, η Goldman Sachs εφιστά την προσοχή στην «ευθραυστότητα» της εκεχειρίας, όπως υπογράμμισε και ο Αντιπρόεδρος Vance.

Αν η εκεχειρία καταρρεύσει και το άνοιγμα των Στενών καθυστερήσει κατά έναν μήνα, το Brent αναμένεται να κινηθεί στα $100 το δ’ τρίμηνο.

Το σενάριο παρατεταμένης κρίσης, δηλαδή σε περίπτωση μόνιμης απώλειας παραγωγής ύψους 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως, οι τιμές μπορούν να εκτιναχθούν έως και τα 115 δολάρια.

Φυσικό Αέριο: «Βουτιά» για το TTF

Στην αγορά του φυσικού αερίου, ο ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς TTF κατέγραψε απότομη πτώση στα 45 €/MWh.

Η Goldman Sachs προχώρησε σε σημαντική υποβάθμιση της πρόβλεψης για το β’ τρίμηνο, προβλέποντας την τιμή στα 50 ευρώ τη μεγαβατώρα από τα 70 ευρώ που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.

Η κίνηση αυτή αποδίδεται στην απροσδόκητα χαμηλή ζήτηση LNG από την Κίνα, η οποία επέτρεψε την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εισαγωγών, περιορίζοντας την ανάγκη για υψηλό risk premium.

Ωστόσο, η τράπεζα προειδοποιεί πως τυχόν νέες εμπλοκές στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές του αερίου σε επίπεδα άνω των 75 €/MWh, αναγκάζοντας την αγορά σε βίαιη καταστροφή της ζήτησης (demand destruction).