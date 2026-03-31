Goldman Sachs: Διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τον χρυσό-Τι λένε οι αναλυτές

Ο τραπεζικός «κολοσσός» διατηρεί την πρόβλεψή ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2026, λόγω των αναμενόμενων μειώσεων των επιτοκίων από τη Fed.

Συγκεκριμένα., παρά την πρόσφατη υποχώρηση των τιμών κατά 15% από τα υψηλά τους, οι αναλυτές της Goldman Sachs θεωρούν πως η αγορά έχει πλέον «καθαρίσει» από κερδοσκοπικές υπερβολές, προσφέροντας ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας η στρατηγική τους βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες που αναμένεται να τροφοδοτήσουν το επόμενο ράλι.

Αφενός, η εκτίμηση για μείωση των επιτοκίων από τη Fed κατά 50 μονάδες βάσης παραμένει στο τραπέζι, προσθέτοντας περίπου $120 στην αξία του μετάλλου, αφετέρου, η ζήτηση από θεσμικούς φορείς αναμένεται να ανακάμψει στα 60 εκατ. τόνους μηνιαίως, συνεισφέροντας επιπλέον $535 στην τιμή.

Τέλος, η απομόχλευση στην αγορά των call options και η μείωση των κερδοσκοπικών θέσεων στο Comex αφαιρούν το βάρος της υπερπροσφοράς που πίεζε τις τιμές.

Όσον αφορά στους σκεπτικιστές που θεωρούν ότι ο χρυσός απέτυχε ως αντιστάθμισμα κινδύνου κατά την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή, οι αναλυτές της εξηγούν πως σε επεισόδια στασιμοπληθωρισμού λόγω προσφοράς, ο χρυσός τείνει να υποαποδίδει αρχικά, καθώς η αγορά τιμολογεί αυστηρότερη νομισματική πολιτική και υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων.

Αντιθέτως, ο χρυσός ανεβαίνει όταν διακυβεύεται η θεσμική αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζών.

Παρά την αισιοδοξία πάντως, η έκθεση δεν παραγνωρίζει τους καθοδικούς κινδύνους.

Σε περίπτωση μιας γενικευμένης κρίσης ρευστότητας και αναταραχής στα Στενά του Ορμούζ, ο χρυσός μπορεί να διολισθήσει προσωρινά έως τα $3.800. Στον αντίποδα, εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις (Βενεζουέλα, Γροιλανδία) ενισχύσουν την τάση απομάκρυνσης από τα δυτικά περιουσιακά στοιχεία, οι τιμές δεν αποκλείεται να εκτοξευθούν προς τα $6.100.

Με τις τοποθετήσεις των δυτικών ιδιωτικών χαρτοφυλακίων σε ETFs χρυσού να παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (μόλις 0,2%), η Goldman Sachs βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου, καθώς η επενδυτική ψυχολογία αναμένεται να μεταστραφεί υπέρ του χρυσού.