Bloomberg: Το sell off στο πετρέλαιο φέρνει επενδυτικές ευκαιρίες

Οι επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες επιστρέφουν στην αγορά χρυσού μετά τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων ετών, συμβάλλοντας στο να διατηρηθεί η μακροχρόνια ανοδική πορεία που καταγράφει το πολύτιμο μέταλλο την τελευταία τριετία.

Μέσα στον τρέχοντα μήνα, οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει κατά 15%, δοκιμάζοντας την εμπιστοσύνη όσων ποντάρουν στην άνοδό του. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει ορισμένους επενδυτές να αμφισβητούν τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο, τη στιγμή που η σύγκρουση με το Ιράν δημιουργεί κινδύνους για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Η πτώση σημειώθηκε στο πλαίσιο μιας γενικευμένης αποεπένδυσης από μετοχές, ομόλογα και νομίσματα, η οποία ανάγκασε πολλούς επενδυτές να ρευστοποιήσουν θέσεις σε χρυσό ώστε να καλύψουν ζημιές σε άλλες αγορές. Παράλληλα, η Τουρκία προχώρησε σε μείωση των αποθεμάτων της για να στηρίξει το νόμισμά της. Αν και οι κινήσεις αυτές δεν αποτελούν τη μοναδική αιτία της πτώσης, εντείνεται η ανησυχία ότι, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης, περισσότερες κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να προχωρήσουν σε αντίστοιχες πωλήσεις.

Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων επτά ετών

Η αξία του χρυσού κατέγραψε μείωση της τάξης του 19% από το υψηλό κλείσιμο του Ιανουαρίου έως το τέλος των συναλλαγών της Πέμπτης, πλησιάζοντας το όριο του 20%. Ωστόσο, την Παρασκευή παρατηρήθηκε επιστροφή των επενδυτών, με αποτέλεσμα οι τιμές να ενισχυθούν περίπου κατά 3%. Αυτό συνέβη καθώς ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια και τραπεζικοί οργανισμοί εκτιμούν ότι οι βασικοί παράγοντες —όπως τα διογκωμένα δημόσια χρέη και η γεωπολιτική αστάθεια— εξακολουθούν να υφίστανται.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή κεφαλαίων της Fidelity International, Γιώργο Ευσταθόπουλο, η πρόσφατη διόρθωση μπορεί να αποτελέσει «ευκαιρία τοποθέτησης», μόλις μειωθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, οι πληθωριστικές πιέσεις, τα δημοσιονομικά προβλήματα και η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των ομολόγων συνεχίζουν να λειτουργούν ως βασικοί υποστηρικτικοί παράγοντες για τον χρυσό.

Η εντυπωσιακή άνοδος του χρυσού, που αγγίζει σχεδόν το 150% από τις αρχές του 2023, ξεκίνησε από τις κεντρικές τράπεζες. Εκείνες αύξησαν τις αγορές τους μετά το πάγωμα των ρωσικών συναλλαγματικών αποθεμάτων, γεγονός που ανέδειξε τους κινδύνους της υπερβολικής εξάρτησης από το δολάριο. Στη συνέχεια, ακολούθησαν τα hedge funds και αργότερα ένα ευρύ κύμα ιδιωτών επενδυτών.