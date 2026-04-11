Το απρόσμενα αισιόδοξο μήνυμα της UBS για τον χρυσό, άνοδος μετά την εκεχειρία

Ο χρυσός είχε έναν πολύ δύσκολο Μάρτιο αλλά η UBS δεν αλλάζει στάση. Η ελβετική τράπεζα διατηρεί την αισιοδοξία της για το πολύτιμο μέταλλο, προβλέποντας ότι οι τιμές θα διαμορφωθούν στα $5.000 η ουγγιά το 2026 και θα διατηρηθούν κοντά στα $4.800 το 2027.

Ακόμη και μετά την μεγάλη πτώση που σημείωσε ο χρυσός τον Μάρτιο, η UBS βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου μπροστά, μια αξιοσημείωτη εκτίμηση δεδομένου του πόσο γρήγορα έχει αλλάξει το κλίμα στην αγορά.

Ο χρυσός έχασε γύρω στο 14% τον Μάρτιο, πιεζόμενος από την άνοδο των αποδόσεων στα ομόλογα, την ενίσχυση της ισοτιμίας του αμερικανικού δολαρίου και τις ανανεωμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό καθώς από το κόστος πετρελαίου που εκτοξεύτηκε.

Μετά τις κινήσεις αυτές εγείρονται ερωτήματα για το αν το ράλι του χρυσού έχει πια ολοκληρωθεί.

Μια πρώτη απάντηση ήλθε μετά την εκεχειρία που συμφώνησαν οι ΗΠΑ με το Ιράν, την κατάπαυση εχθροπραξιών για δύο εβδομάδες ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Ο χρυσός σκαρφάλωσε έως 3,2%, πάνω από τα $4.850 η ουγγιά. Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος Τραμπδήλωσε ότι συμφώνησε να αναστείλει τους βομβαρδισμούς δύο ώρες πριν από την προθεσμία που είχε θέσει, απειλώντας να καταστρέψει τον πολιτισμό του Ιράν. Βασικός όρος για την παύση αυτή ήταν η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα $100 το βαρέλι και το δολάριο υποχώρησε, στηρίζοντας τον χρυσό που τιμολογείται σε αμερικανικό νόμισμα, μια πρώτη γεύση της διάθεσης risk-onστις αγορές.

Η UBS θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη προοπτική δεν έχει αλλάξει και ότι η πρόσφατη αδυναμία του χρυσού αποτελεί περισσότερο μια ευκαιρία αγοράς παρά προειδοποιητικό σημάδι.

Σε έκθεση στους πελάτες της παρουσιάζει τα επιχειρήματα της υπέρ της εκμετάλλευσης της πρόσφατης αδυναμίας του χρυσού.