Άνοδος για τον χρυσό με φόντο την υποχώρηση του δολαρίου

Ο χρυσός ανέκαμψε την Τρίτη, καθώς η υποχώρηση του δολαρίου και η πτώση των τιμών του πετρελαίου, με φόντο τις ελπίδες για νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, μείωσαν τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και ενίσχυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον για το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,50% στα 4.791,20 δολάρια ανά ουγγιά, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Απριλίου.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ενδείξεις για πιθανό διάλογο ΗΠΑ-Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου τους μείωσαν τις ανησυχίες για κινδύνους στην προσφορά που απορρέουν από τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Οι αγορές φαίνεται να πιστεύουν ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», δήλωσε ο Ilya Spivak, επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομικής στρατηγικής στην Tastylive.

Το Reuters μετέδωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονταν, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον αναμένει από το Ιράν να σημειώσει πρόοδο στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε τη Δευτέρα αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Τεχεράνη απείλησε με αντίποινα κατά των λιμανιών των γειτονικών της χωρών του Κόλπου, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών του Σαββατοκύριακου στο Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, το αμερικανικό δολάριο κινήθηκε κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των τεσσάρων εβδομάδων, καθιστώντας τον χρυσό, που αποτιμάται στο αμερικανικό νόμισμα, φθηνότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Μεταξύ των άλλων μετάλλων, το ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,7% στα 76,95 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 0,87% στα 2.096 δολάρια, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 0,91% στα 1.596,5 δολάρια ανά ουγγιά. Ο χαλκός αυξήθηκε κατά 0,43% στα 6,015 δολάρια ανά λίβρα.