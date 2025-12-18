Άνοδος για το πετρέλαιο, με την προσοχή στη Βενεζουέλα και στη Ρωσία

Σημαντική άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη μέρα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να ενισχύουν τις προσδοκίες για μειωμένη προσφορά και αυξημένη ζήτηση του «μαύρου χρυσού».

Μετά από τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Φεβρουαρίου- ανέβαιναν 0,84% στα 60,18 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν 0,95% στα 56,34 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Ιανουαρίου- ενισχύονταν 0,16% στα 27,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι αναλυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από την ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τον «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Η κίνηση αυξάνει τις ανησυχίες για προβλήματα στις ενεργειακές εξαγωγές της Βενεζουέλα, με το Καράκας ωστόσο να αναφέρει πως «οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και υποπροϊόντων του διεξάγονται ομαλά. Τα πετρελαιοφόρα συνεχίζουν να πλέουν με κάθε ασφάλεια».

Εξάλλου, με ενδιαφέρον καταγράφονται και οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ενεργειακές κυρώσεις της Δύσης στη Μόσχα.

Την Τετάρτη το Bloomberg μετέδωσε πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν ένα νέο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία, εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ένα σχέδιο ειρήνευσης, κίνηση που ενίσχυσε τους φόβους για περιορισμό της προσφοράς πετρελαίου.

Τα μέτρα που συζητούνται θα μπορούσαν να στοχεύουν τμήματα της ρωσικής παραγωγής πετρελαίου, της ναυτιλίας και των εξαγωγικών υποδομών, περιορίζοντας ενδεχομένως τις ροές από έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς αργού πετρελαίου στον κόσμο.