Άνοδος 2% στο πετρέλαιο μετά την ακύρωση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο το βράδυ της Τρίτης, όταν και οριστικοποιήθηκε ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ αναβλήθηκε. Εξάλλου, οι τιμές του μαύρου χρυσού κινούνταν με θετικά πρόσιμα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ήδη υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με το αν θα πραγματοποιούνταν τελικά οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Συγκεκριμένα, στις 23:10 ώρα Ελλάδος το Brent σημείωνε άνοδο της τάξης του 2,52% στα 97,89 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό (WTI) κέρδιζε 2,31% στα 89,44 δολάρια το βαρέλι.

Το ταξίδι του Βανς αναβλήθηκε επειδή το Ιράν δεν απάντησε στις αμερικανικές διαπραγματευτικές θέσεις, όπως δήλωσε στην εφημερίδα The New York Times ένας αμερικανός αξιωματούχος που έχει γνώση της κατάστασης. Οι συνομιλίες δεν έχουν ακυρωθεί και το ταξίδι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, δήλωσε ο αξιωματούχος στην εφημερίδα The Times.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι η Τεχεράνη φέρεται να έχει αποφασίσει να μην προσέλθει στο νέο γύρο συνομιλιών, κατηγορώντας τις ΗΠΑ σε σχέση με την εφαρμογή της εκεχειρίας στον Λίβανο και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.