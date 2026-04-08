«Άλμα» σε χρυσό και ασήμι

Ισχυρή άνοδο εμφανίζουν για την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, κερδίζοντας κοντά στο 3% και το 7% αντίστοιχα, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα «συμπαρασύρονται» από το θετικό κλίμα που επικρατεί διεθνώς για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) τα futures του χρυσού - παράδοσης Ιουνίου - κέρδιζαν 2,95% στα 4.822 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή του χρυσού στην spot αγορά ενισχυόταν 1,9% στα 4.796 δολάρια.

Τα futures του ασημιού - παράδοσης Μαΐου - ισχυροποιούνταν 6,9% στα 77,14 δολάρια, ενώ η τιμή του ασημιού στην spot αγορά ανέβαινε 5,5% στα 77 δολάρια.

Στο επίκεντρο της προσοχής για την πορεία των μετάλλων είναι το περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά από τη συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Η άνοδος της Τετάρτης έρχεται καθώς το δολάριο (παραδοσιακός «αντίπαλος» του χρυσού) εξασθένησε μετά και από τα κέρδη που άρχισε να σημειώνει από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ακόμα, η αγορά των μετάλλων ωφελείται και από την υποχώρηση των εκτιμήσεων για μείωση των βασικών επιτοκίων στις ΗΠΑ και σε άλλες ισχυρές οικονομίες του κόσμου.

Η άνοδος των ενεργειακών τιμών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή είχε οδηγήσει πολλούς αναλυτές να προεξοφλήσουν μια σειρά αυξήσεων των επιτοκίων μέσα στο 2026, ώστε να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Παραδοσιακά, ο χρυσός τείνει να κερδίζει σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων ενώ σε περιβάλλον σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής - ιδίως από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed)- η ελκυστικότητα του μειώνεται

Ενώ ο χρυσός συνήθως ωφελείται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια μειώνουν την ελκυστικότητά του, ιδιαίτερα σε περιβάλλον σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Σημειώνεται πως οι αγορές δίνουν 53,9% πιθανότητες για διατήρηση των επιτοκίων της Fed στα τρέχοντα επίπεδα μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group. Οι πιθανότητες για μια μείωση (κατά 25 μονάδες βάσης) διαμορφώνονται την Τετάρτη στο 35,4% έναντι του 13,6%, δείγμα για το ότι οι αναλυτές «απομακρύνουν» το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ εντός του τρέχοντος έτους.

Οι αναλυτές και οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες

Ο Βαΐντ Βάουντα, αναλυτής της OANDA, δήλωσε στο Reuters πως οι συναλλαγές στα πολύτιμα μέταλλα θα κινηθούν σε στενός εύρος μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Η σύγχυση που περιβάλλει τη (διαμεσολάβηση) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κρατά υπό έλεγχο τόσο τους bulls όσο και τους bears προς το παρόν, εξ ου και οι συναλλαγές σε στενό εύρος τις τελευταίες δύο εβδομάδες» ανέφερε ο ίδιος.

«Η άνοδος του χρυσού πάνω από τα 4.800 δολάρια αντανακλά μια αναπροσαρμογή του κινδύνου, παρά μια πλήρη αλλαγή καθεστώτος», δήλωσε ο Αχμάντ Ασίρι, στρατηγικός αναλυτής στην Pepperstone.

«Βραχυπρόθεσμα, ο χρυσός παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητος στις πολιτικές εξελίξεις», ανέφερε ο ίδιος στο Bloomberg.

«Η τρέχουσα εκεχειρία προσφέρει μια ανάσα ανακούφισης, αλλά είναι υπό όρους και εύθραυστη. Οποιοδήποτε σημάδι κατάρρευσης, ιδίως γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, πιθανότατα θα επαναφέρει τη μεταβλητότητα» και τον κίνδυνο πτώσης, πρόσθεσε.

Εξάλλου, «ψηλά» στην προσοχή των επενδυτών για την πορεία του χρυσού μέσα στους επόμενους μήνες βρίσκονται οι αγορές του μετάλλου από τις κεντρικές τράπεζες, στοιχεία που βοήθησε τον χρυσό να σημειώσει ένα εντυπωσιακό ράλι καθ' όλη τη διάρκεια του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία μεταξύ 100 κεντρικών τραπεζών που συγκέντρωσε η Central Banking Publications για το πρώτο τρίμηνο του 2026, σχεδόν το 75% των χωρών διατηρεί τον χρυσό στα αποθέματα του ενώ σχεδόν το 40% σκοπεύει να προχωρήσει σε περισσότερες το επόμενο χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά του, ο Άαρον Μπράουν -πρώην επικεφαλής του τμήματος έρευνας χρηματοπιστωτικών αγορών στην AQR Capital- ανέφερε σε άρθρο γνώμης στο Bloomberg πως η άνοδος που έχει σημειώσει ο χρυσός μέσα στο 2025 διαφέρει από τα ράλι των περασμών δεκαετιών. Ο ίδιος σημειώνει πως αυτή η διαφορά αποδίδεται στις αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες.

«Ο χρυσός δεν αποδίδει καλύτερα όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός. Αποδίδει καλύτερα όταν η εμπιστοσύνη στα νομισματικά ιδρύματα είναι χαμηλή — όταν οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου εξετάζουν τα αποθεματικά τους και καταλήγουν σιωπηλά στο συμπέρασμα ότι θα προτιμούσαν κάτι που καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να κατασχέσει. Αυτή η κατάσταση προϋπήρχε του πολέμου στο Ιράν και θα υπάρχει και μετά από αυτό» ανέφερε ο Μπράουν.