Άλμα 7,5% στο πετρέλαιο - Το Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι

Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε το όριο των 110 δολαρίων και πλέον διαπραγματεύεται στα 111,24 δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο της τάξης του 7,5%.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται την Τετάρτη, καθώς οι κλιμακούμενες απειλές μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κατά ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω διαταραχή στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Το Ισραήλ φέρεται να επιτέθηκε στη μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν, στην επαρχία Μπουσέρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Times of Israel και Jerusalem Post.

Από την πλευρά του, το Ιράν απείλησε την Τετάρτη με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους πολίτες να απομακρυνθούν από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τις οποίες χαρακτήρισαν «νόμιμους και πρωταρχικούς στόχους», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται το διυλιστήριο Samref και το πετροχημικό συγκρότημα Al-Jubail στη Σαουδική Αραβία, το κοίτασμα φυσικού αερίου Al Hosn στα ΗΑΕ, καθώς και το πετροχημικό συγκρότημα Mesaieed και η ομώνυμη εταιρεία χαρτοφυλακίου στο Κατάρ.

Η αναζωπύρωση της έντασης ακολουθεί επιθέσεις που είχε εξαπολύσει το Ιράν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα κατά ενεργειακών υποδομών στα ΗΑΕ.

Ενδεχόμενες εκτεταμένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη διαταραχή στην προσφορά, η οποία έχει ήδη ενισχυθεί από τη μείωση της διέλευσης δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να ενισχύσει τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη νωρίς για να αποτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην αμερικανική οικονομία. Παράλληλα, η Fed διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο, στο εύρος 3,5% – 3,75%.