Ζωγράφου: Εμπρηστική επίθεση στο όχημα του πραγματογνώμονα των Τεμπών Δημήτρη Καρώνη

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε σήμερα το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη, κοντά στη Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου. Ο καθηγητής είναι ο πραγματογνώμονας που είχε συντάξει το πόρισμα για την τραγωδία στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε την πυρόσφαιρα στα έλαια σιλικόνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00 το απόγευμα. Την ώρα που το όχημα ήταν σταθμευμένο, άγνωστοι το περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό και έβαλαν φωτιά.

Η Πυροσβεστική εντόπισε ίχνη εύφλεκτου υγρού στο σημείο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Λίγη ώρα αργότερα, με τηλεφώνημα στην «Εφ.Συν.», άγνωστο άτομο υποστήριξε ότι την ευθύνη για την εμπρηστική ενέργεια ανέλαβε η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης – Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους».