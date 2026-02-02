Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών ύψους 18,6 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου η σύμβαση για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 18,6 εκατομμυρίων ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ένα έργο με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα για τη φοιτητική στέγαση, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ της Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννας Ροκοφύλλου, και της ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, παρουσία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Υπερταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη.



Το έργο αφορά την πλήρη ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, συνολικής επιφάνειας 10.271 τ.μ., και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη στατική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας διαβίωσης των φοιτητών.

Η διαγωνιστική διαδικασία υλοποιήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου, με αναθέτουσα αρχή το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.