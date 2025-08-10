Τήνος: Υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Λυχναφτιά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με το tinostoday, στο νησί σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε Πόρτο, Άγιο Σώστη, Αγία Βαρβάρα καθώς και σε χωριά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.