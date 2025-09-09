Ταξί: «Χειρόφρενο» έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης - Ειδική σήμανση στα ταξί επιφυλακής

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής – ΣΑΤΑ ξεκίνησε την 48ωρη απεργία από τις 6 π.μ. της Τρίτης έως τις 6 π.μ. της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με βαν, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν συγκέντρωση την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10πμ έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ.

«Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει το ΣΑΤΑ.