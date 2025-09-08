Ταξί: Απεργία στην Αττική την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Χωρίς ταξί την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 η Αττική, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής – ΣΑΤΑ προανήγγειλε 48ωρη απεργία από τις 6πμ της τρίτης έως τις 6πμ της Πέμπτης.

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με βαν, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν συγκέντρωση την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10πμ έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ.

«Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.