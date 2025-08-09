Συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Κατηγορούνται για παραλείψεις στο δίκτυο

Δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην Κερατέα.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και οι δύο υπάλληλοι –υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων– κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της φωτιάς.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου αναζητείται και διευθυντικό στέλεχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες είχαν πάει στο σημείο μετά τη φωτιά, προκειμένου να κάνουν έλεγχο και αυτοψία.