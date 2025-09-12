Συνάντηση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. με τον Αναπληρωτή Εκτελεστικό Διευθυντή Επιχειρήσεων της EUROPOL

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, με τον Αναπληρωτή Εκτελεστικό Διευθυντή Επιχειρήσεων της EUROPOL, Jean-Philippe LeCouffe.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Π. Μπακογιάννης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αστυνομικής συνεργασίας της Ελλάδας με τον Οργανισμό της EUROPOL. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με τον Οργανισμό της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα Επιβολής του Νόμου (EUROPOL).

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση ο κ. Μάλλιος παρουσίασε την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα, στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης και τις στοχευμένες ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών του Σώματος για την αντιμετώπιση του φαινομένου, με την υποστήριξη του Οργανισμού, μέσω της ανάπτυξης στην ελληνική επικράτεια Φιλοξενούμενων Αξιωματούχων της EUROPOL (Guest Officers), στο πλαίσιο πρόσφατης επικαιροποίησης του υφιστάμενου Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την έρευνα και δίωξη δικτύων οργανωμένης παράνομης διακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών.

Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πολύπλευρη δράση και την αποτελεσματικότητα της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο κ. LeCouffe εξήρε το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης και διαβεβαίωσε την ενεργή υποστήριξη από πλευράς Οργανισμού, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με απώτερο στόχο τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Επιπλέον, ο Αναπληρωτής Εκτελεστικού Διευθυντή Επιχειρήσεων EUROPOL, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τις δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της καινοτομίας, αξιοποιώντας παράλληλα τα σύγχρονα και τεχνολογικά εργαλεία που διατίθενται στο Αποθετήριο του Οργανισμού (EUROPOL' s Tools Repository), με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των εθνικών Αρχών έρευνας και δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Αναφέρθηκε επίσης στις επιτυχίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την εν λόγω Υπηρεσία.

Τέλος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας τόνισε πως η ασφάλεια της Ευρώπης αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των κρατών μελών, καθώς και της EUROPOL. Η Ελλάδα, παρά την πίεση που δέχεται, ως χώρα πρώτης γραμμής λόγω της γεωγραφικής της θέσης, στέκεται αταλάντευτα προσηλωμένη στις κοινές μας αξίες και στην ανάγκη για συλλογική δράση, υπογράμμισε ο κ. Μάλλιος.