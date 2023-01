Στο Τατόι το «ύστατο χαίρε» στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

Δίπλα στους βασιλικούς τάφους των προγόνων του ενταφιάστηκε η σορός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι, μετά την τέλεση του τρισάγιου στο κοιμητήριο του ναού της Αναστάσεως.

Λίγο μετά τις 15:00 έφτασε στο Τατόι, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τη σορό του τέως βασιλιά στην τελευταία του κατοικία. Την αυτοκινητοπομπή περίμενε αρκετός κόσμος στην είσοδο των κτημάτων Τατοΐου.

Οι τρεις γιοι του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος, καθώς και τα εγγόνια του (συνολικά 8 άτομα) κουβάλησαν το φέρετρό του από τον χώρο που σταμάτησε η αυτοκινητοπομπή στο Τατόι μέχρι και τον ναό της Αναστάσεως.

Μόλις τοποθέτησαν το φέρετρο μέσα στην εκκλησία, η οικογένεια του τέως βασιλιά κάλυψε το φέρετρο με τον θυρεό της και άφησαν ξανά επάνω τα παράσημά του.

Εν συνεχεία, μετά το τρισάγιο, οι απόγονοί του μετέφεραν ξανά το φέρετρό του προς το σημείο όπου θα ενταφιαστεί.

Νωρίτερα, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αθηνών, προεξάρχοντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερωνύμου και με τη συμμετοχή των δώδεκα αρχιερέων, μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αλλά και άλλων ιεραρχών.

Τον επικήδειο εκφώνησε ο γιος του Κωνσταντίνου, Παύλος: «Θα ζεις πάντα στη σκέψη και την καρδιά μας, όπως συμβαίνει σε κάθε ελληνική οικογένεια όταν χάνει κάτι πολύτιμο», σημείωσε εισαγωγικά και στη συνέχεια μίλησε για στιγμές της ζωής του, μεταξύ των οποίων η κατάκτηση του χρυσού Ολυμπιακού Μεταλλίου το 1960 αλλά και η επιρροή που άσκησε για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων από την Αθήνα το 2004.

Αναφέρθηκε, όμως, και στα γεγονότα κατάλυσης της δημοκρατίας: «Από την πρώτη στιγμή αντιστάθηκες με σθένος και αναζήτησες τρόπους ανατροπής των πραξικοπηματιών».

Και ο Παύλος υποσχέθηκε, εν κατακλείδι, ότι τα παιδιά και τα εγγόνια του Κωνσταντίνου θα διαφυλάξουν την κληρονομιά του και «θα προσφέρουμε για πάντα στην πατρίδα και την Ελλάδα». Ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά ανέγνωσε τον επικήδειο και στην αγγλική γλώσσα αμέσως μετά, ενώ εμφανώς συγκινημένη τον άκουγε η μητέρα του, Άννα-Μαρία. Κατά την έξοδο της σορού από τον ναό, οι συγκεντρωμένοι έψαλλαν τον εθνικό ύμνο.

Στην εξόδιο ακολουθία ήταν παρόντες, οι γιοί του, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος. Μπροστά από το φέρετρο ήταν τοποθετημένα τα παράσημα και το ολυμπιακό μετάλλιο του εκλιπόντος.

Στη Μητρόπολη Αθηνών βρίσκονταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που εκπροσώπησαν την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης, παρούσα ήταν, εκ μέρους της Μεγάλης Βρετανίας, η πριγκίπισσα Άννα, αδερφή του βασιλιά Καρόλου και κόρη της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ.

Από τους εν ενεργεία βασιλείς, παρευρέθη ο βασιλιάς Φελίπε με τη σύζυγό του, βασίλισσα Λετίθια, η βασιλομήτωρ και αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Σοφία, με τον σύζυγό της Χουάν Κάρλος, επίσης η αδελφή της, Ειρήνη, όπως και οι πριγκίπισσες Έλενα και Κριστίνα, κόρες του Χουάν Κάρλος και της Σοφίας.

Από την Δανία, παρούσα ήταν η βασίλισσα Μαργκέτε της Δανίας, ο γιος της και διάδοχος, πρίγκιπας Φρέντερικ και η πριγκίπισσα Βενεδίκτη (αδελφή της βασίλισσας της Δανίας και της Άννας-Μαρίας). Παρών, επίσης, ήταν ο βασιλιάς της Σουηδίας, Κάρολος Γουσταύος και η βασίλισσα Σίλβια, ενώ από τη Νορβηγία, ο πρίγκιπας Χάακον και η σύζυγός του, πριγκίπισσα Μέτε Μαρίν.

Από το Λουξεμβούργο, ήταν ο μέγας δούκας Χένρι. Παρών, επίσης, ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Βίλεμ Αλεξάντερ, με τη σύζυγό του, Μαξίμα και η βασιλομήτωρ, πριγκίπισσα Βεατρίκη. Εκ μέρους του βελγικού οίκου, παρευρίσκονταν ο βασιλιάς Φίλιππος και η σύζυγός του, βασίλισσα Ματθίλδη, ενώ από το Μονακό, ο πρίγκιπας Αλβέρτος.

Από τη Σερβία, οι πρώην βασιλείς Αικατερίνη και Αλέξανδρος, από τη Ρωσία, η Μαρία Βλαδιμίροβνα και τέλος από τη Ρουμανία ο πρώην πρίγκιπας Ράντου.

Νωρίτερα, περίπου 5.000 πολίτες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, σχημάτισαν ουρά έξω από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου έφτασε η σορός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου λίγο πριν από τις 6 το πρωί.

Η σορός ξεκίνησε από το Α' Νεκροταφείο λίγο μετά τις 05:00 και έφθασε στις 5:45 στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 10.30.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν λάβει οι Αρχές, εξαιτίας και της παρουσίας υψηλών προσκεκλημένων. Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος κηδεύεται ως ιδιώτης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 έτων την περασμένη Τρίτη, ύστερα από σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετώπισε τις τελευταίες εβδομάδες.

Στη Μητρόπολη Αθηνών έφτασε λίγο πριν τις 10:00 ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. O πρώην πρωθυπουργός συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Γεωργία.

Νωρίτερα, έφτασε στη Μητρόπολη η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα- Μισέλ Ασημακοπούλου.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο Γιώργος Κουμουτσάκος.

Στις 12:00 το μεσημέρι ξεκίνησε η Εξόδιος Ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, ενώ θα συμμετάσχουν και οι συνοδικοί αρχιερείς-μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, πρόσβαση στον Μητροπολιτικό Ναό θα έχουν αυστηρά οι προσκεκλημένοι της.

Στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου η κυβέρνηση εκπροσωπείται από τον αντιπρόεδρό της, Παναγιώτη Πικραμμένο, και την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Η διάταξη των θέσεων γίνεται βάσει πρωτοκόλλου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος που προεξάρχει της Εξοδίου Ακολουθίας, βρίσκεται στην Ωραία Πύλη και δίπλα του, δεξιά και αριστερά, βρίσκονται οι 12 συνοδικοί μητροπολίτες, 6 και 6.

Ακολούθως, αμέσως μετά, η χορωδία του ναού και μπροστά από τον Δεσποτικό Θρόνο θα βρίσκεται η οικογένεια: η σύζυγος του εκλιπόντος Άννα Μαρία, τα παιδιά του, οι αδερφές του, η επίτιμη βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία και η Ειρήνη.

Αριστερά από την οικογένεια θα βρίσκονται οι εν ενεργεία αρχηγοί κρατών. Δηλαδή, τα βασιλικά ζεύγη της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου Ερρίκος. Πίσω τους, οι πρώην βασιλείς και θα ακολουθούν οι διάδοχοι των θρόνων.

