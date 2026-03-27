Στα 17 ανήλθαν τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Τέσσερα νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε εκτροφές στη Λέσβο επιβεβαιώθηκαν από τη Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετά τη νέα εργαστηριακή επιβεβαίωση, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στο νησί ανέρχεται πλέον σε 17.

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, οι τοπικές κτηνιατρικές αρχές προχωρούν άμεσα στην υγειονομική θανάτωση όλων των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο τον περιορισμό και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού.

Σημειώνεται ότι στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

Θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης και καταστροφή των πτωμάτων.

Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων, των γύρω χώρων, των οχημάτων μεταφοράς ζώων, πτωμάτων, υλικών κ.λπ. καθώς και κάθε υλικού που μπορεί να έχει μολυνθεί.

Όλα τα αποθέματα (γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας, σφαγίων, σπέρματος, εμβρύων, ωαρίων, προβιών και δερμάτων, ερίου, κόπρου, υγρής κόπρου, στρωμνής καθώς και ζωοτροφών) στην εκμετάλλευση απομονώνονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία καταστροφής του αφθώδους πυρετού.

Παράλληλα, γύρω από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις έχει οριστεί ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων στην οποία εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: