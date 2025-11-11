Σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων

Σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:58, σε απόσταση 301 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 74 χλμ. νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

Μέτρα προστασίας από τον σεισμό

Οι πολίτες μπορούν να βρουν ειδικές οδηγίες σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά τη σεισμική δόνηση στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. Ακολουθούν οι οδηγίες:

Όταν γίνεται σεισμός:

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του.Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν. Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι. Μη βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτήριο

Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση. Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια. Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.

Τι να κάνετε μετά τον σεισμό αν είστε μέσα στο σπίτι

Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς.Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς τραυματισμούς. Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινείτε. Εκκενώστε το κτήριο από το κλιμακοστάσιο (μη χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα), αφού πρώτα κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού. Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο. Ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών και μην δίνετε σημασία σε φημολογίες. Μη χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας ώστε να μη γίνεται εμπόδιο στο έργο των συνεργείων διάσωσης. Χρησιμοποιείστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφόρτωση των τηλεφωνικών δικτύων. Αποφύγετε να μπείτε στο σπίτι σας αν βλέπετε βλάβες, κομμένα καλώδια, διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου.