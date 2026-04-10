Σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος για το Πάσχα - Αυξημένη η κίνηση σε Αθηνών-Κορίνθου, ΚΤΕΛ, λιμάνια

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου με την κίνηση των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ειδικότερα, το πρόβλημα ξεκινάει πριν από τα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, ενώ στη συνέχεια τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, μέχρι και το ύψος των τούνελ στην Κακιά Σκάλα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό από κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο Μαγούλας. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου παρατηρείται κίνηση στο ύψος της Μεταμόρφωσης και πριν από τα διόδια Αφιδνών.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη Μεγάλη Τρίτη έως σήμερα το μεσημέρι έχουν περάσει συνολικά περίπου 320.000 οχήματα από Αφίδνες και Ελευσίνα.

Αντίστοιχη εικόνα και στα διόδια των Μαλγάρων, όπου μέχρι τις 14:30 είχαν περάσει περίπου 14.000 οχήματα, ενώ από τη Μεγάλη Πέμπτη έως σήμερα ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 40.000.

Η κίνηση έχει υποχωρήσει σε σχέση με τις πρωινές ώρες, ωστόσο εκτιμάται ότι άλλα 20.000 οχήματα θα κινηθούν προς έξοδο μέχρι τη νύχτα της Μ. Παρασκευής (10/4).

ΚΤΕΛ

Με εκατοντάδες δρομολόγια και συνεχή ενίσχυση με έκτακτα λεωφορεία, οι πληρότητες αγγίζουν το 100% σχεδόν σε όλους τους προορισμούς.

Λιμάνια

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο αναχωρούν δεκάδες πλοία, μεταφέροντας πάνω από 24.000 επιβάτες μόνο σήμερα, με τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τις Κυκλάδες να παραμένουν στην κορυφή των επιλογών.

Επί ποδός η τροχαία

Από νωρίς το πρωί όλη η δύναμη της Τροχαίας είναι επί ποδός για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους δρόμους. Συγκεκριμένα, περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων η ΕΛΑΣ έχει λάβει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας που περιλαμβάνουν:

εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Προς τον σκοπό αυτό συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων δραστηριοποιούνται σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων σε παραβάσεις όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

υπερβολική ταχύτητα,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας,

αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

φθαρμένα ελαστικά και

αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Χθες, Μεγάλη Πέμπτη, όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 120.999 αυτοκίνητα 70.277 από την Αθηνών- Κορίνθου και 50.722 από την Αθηνών – Λαμίας.