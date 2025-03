Σε κλοιό κακοκαιρίας οι Κυκλάδες

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες και κυρίως την περιοχή των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο των νησιών.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στην Πάρο και όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δρόμοι κυρίως στην περιοχή της Νάουσας αλλά και στις Κολυμπήθρες έχουν πλημμυρίσει κατεβάζοντας μάλιστα φερτά υλικά και παρασύροντας παρκαρισμένα οχήματα.

Παιδικοί σταθμοί, καθώς και τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πάρο την Τρίτη (1/4) θα παραμείνουν κλειστά, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο άτομα έξω από τη Νάουσα απεγκλωβίστηκαν από τα οχήματά τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για αγνοούμενους.

Την ίδια ώρα, με απόφαση του δημάρχου Κω κ. Θεοδόση Νικηταρά, αναστέλλεται η λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Παιδικών Σταθμών, την Τρίτη 1η Απριλίου, σε όλο το νησί.

Ο δήμαρχος Κω έλαβε τη σχετική απόφαση, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στον αιγαιακό χώρο, με πρόγνωση επέκτασης τους στην περιοχή μας και της πιθανής επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψει στην προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.

Ο Δήμος Κω καλεί τους κατοίκους του νησιού για την ασφάλειά όλων, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Επίσης, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία του νησιού όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστά αύριο Τρίτη 1η Απριλίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται στην περιοχή μας, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Σημειώνεται ότι, τα υψηλότερα ύψη βροχής έπεσαν στη Μύκονο, σύμφωνα με το Meteo. Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης έως τις 20:20 καταγράφηκε στον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που βρίσκεται στη Μύκονο και ανέρχεται σε 71.6 χιλιοστά. Τα 65 από αυτά τα χιλιοστά καταγράφηκαν μέσα σε μόλις σε 2 ώρες κατά το διάστημα 17:10-19:10 το απόγευμα της Δευτέρας.

Στον χάρτη αποτυπώνονται τα ημερήσια ύψη βροχόπτωσης έως τις 20:20 της Δευτέρας 31/03, ενώ στον πίνακα παρουσιάζονται τα 8 μεγαλύτερα από αυτά όπως καταγράφηκαν από 537 μετεωρολογικούς σταθμούς δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

Ταυτόχρονα, όπως τονίζει ο Δήμος Πάρου σε ανακοίνωσή του, οι ζημιές στο οδικό δίκτυο περιλαμβάνουν, κατολισθήσεις, πλημμύρες και καταρρεύσεις τμημάτων του δικτύου, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη τη μετακίνηση.

Επίσης, σε ανακοίνωσή του, καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί καθώς και των μεγάλων ζημιών που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο, να μην κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο.

«Καλούμε τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί μας, καθώς και των μεγάλων ζημιών που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο, να μην κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο του νησιού μας. Εξαιρούνται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι ο Δήμος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης. Τέλος, καλεί όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Επιπλέον, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα ενεργήσουν αφού μειωθεί η ένταση των βροχοπτώσεων. Παράλληλα σε περιπολίες είναι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ και της Πολιτικής Προστασίας. Σημειώνεται ότι ελικόπτερο της Πυροσβεστικής επιχείρησε να μεταβεί στο νησί, αλλά λόγω της κακοκαιρίας αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Αργά το απόγευμα γνωστοποιήθηκε ακόμη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής στην Πολιτική Προστασία, λόγω του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, για τις Κυκλάδες, σε ετοιμότητα βρίσκεται η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) για την παροχή βοήθειας εφόσον της ζητηθεί, στην Πάρο ή σε άλλη περιοχή.

Ακόμη, ελικόπτερο με πυροσβέστες επιχείρησε να σπεύσει στο νησί, για τη συνδρομή βοήθειας. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό λίγο πριν από τις 19:00, λόγω των καιρικών συνθηκών αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Για κατολισθήσεις, πλημμύρες και καταρρεύσεις δρόμων έκανε λόγο μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος της Πάρου Κώστας Μπίζας.

Ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε:

«Από τις 15:00 ξεκίνησε έντονο φαινόμενο βροχοπτώσεων και είχαμε προβλήματα στους οδικούς άξονες με εγκλωβισμένα αυτοκίνητα στο κεντρικό δίκτυο, κυρίως σε Παροικιά, Νάουσα, στο κέντρο του νησιού, κοντά στις Λεύκες και σε δρόμους που οδηγούν προς την ανατολική Πάρο.

Ζητήσαμε βοήθεια, ενώ εξεδόθη μήνυμα στις 17:00 από το 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας. Βγάλαμε επιπλέον μήνυμα από το τοπικό μας site για να μην κυκλοφορούν οι συμπολίτες μας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βροχόπτωση, έχουν πέσει πάρα πολλοί τόνοι νερού (…)

Θα έρθει ένα ελικόπτερο με πυροσβέστες από Αθήνα και εξετάζουν την προοπτική να έρθει και από τη Νάξο ένα, για επιπλέον βοήθεια (…)

Σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθούμε να προασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Και όταν αποκατασταθεί το φαινόμενο, όταν ηρεμήσει, να δούμε και τις υπόλοιπες υλικές ζημιές που θα υπάρχουν (…)

Τα μηχανήματα του Δήμου πάντως, ιδιωτών που συμπράττουν με τον Δήμο και άλλα, είναι στους δρόμους προκειμένου να βοηθήσουν γιατί είχαν πέσει πάρα πολλά βράχια, πέτρες, μάντρες, έχοντας δημιουργήσει πρόβλημα στο οδικό δίκτυο».

Την ίδια ώρα, απαγορεύτηκε η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της Μυκόνου, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Πριν λίγο, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του νησιού ενημερώνοντας τους για την απαγόρευση της μετακίνησης με οχήματα στο οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της Μυκόνου, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, μέχρι το πέρας των φαινομένων. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

