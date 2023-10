Σάμος: Ένταση και συλλήψεις στη δομή μεταναστών - Φώναζαν συνθήματα υπέρ της Γάζας

Επεισόδια εκδηλώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη δομή της Σάμου, καθώς Αραβόφωνοι μετανάστες φώναζαν υπέρ της Γάζας με την αστυνομία να κάνει πέντε συλλήψεις.

Μετά την πολύνεκρη επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας, στην ΚΕΔ του νησιού, όπου αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 4.500 άτομα, περίπου 700 Αραβόφωνοι ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης αλλά η κατάσταση εκτραχύνθηκε με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία.

Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν την Τετάρτη από αστυνομικούς και συνοριακούς φύλακες πέντε άτομα - αλλοδαποί, «που ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους σε έκνομες ενέργειες, κατά τη διάρκεια των χθεσινοβραδινών περιστατικών στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη Σάμο.»

Last night, Palestinian and Syrian refugees in various refugee camps of #Greece rioted and protestsd against #Israel in support of #Hamas terrorists. Greek authorities should deport these Islamists. pic.twitter.com/meMqwxwVZS