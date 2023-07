Ρόδος: Καταστράφηκαν 145.000 στρέμματα - Άμεσα οι καταγραφές ζημιών από τον ΕΛΓΑ

Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Ρόδο όπου μαίνεται εδώ και επτά ημέρες η πυρκαγιά που έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ σχεδόν 145.000 στρέμματα έχουν κατακαεί, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών δασικών πυρκαγιών Copernicus. Άμεση η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές παραγωγές με την αποστολή κλιμακίου από τον ΕΛΓΑ.

Υπό αντίξοες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων, συνεχίζεται η μάχη στα πύρινα μέτωπα της Ρόδου, με τις αναζωπυρώσεις που παρουσιάζονται σε διάφορες περιοχές να δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

The wildfires in #Ροδος🇬🇷 are among hundreds to have broken out across #Greece recently



The country has been enduring scorching temperatures, making this July its hottest in 50 years



Yesterday, #Copernicus #Sentinel3🇪🇺🛰️captured this image of the smoke plume drifting south