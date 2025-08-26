Πυρομαχικά και όπλα εντοπίστηκαν σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή (pics)

Πυρομαχικά και όπλα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή και συγκεκριμένα στην οδό Ρήγα Φεραίου 11.

Ειδικότερα, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα ένας πολίτης εντόπισε τα πυρομαχικά και ειδοποίησε την Αστυνομία. Αμέσως στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων για να πραγματοποιήσουν έρευνες.

Συγκεκριμένα, εντός του κάδου εντοπίστηκαν:

Δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι

Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,

10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,

Διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,

Διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

Τρεις κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,

Ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

Διάφορες φυσιγγιοθήκες,

Κλείστρα από διάφορα όπλα Β' Παγκοσμίου Πολέμου,

Κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,

Δύο σιδερογροθιές,

Ένα ζευγάρι χειροπέδες,

Δύο πτυσσόμενα γκλομπ,

διάφορα εξαρτήματα όπλων και

14 θρησκευτικές εικόνες.

Προανάκριση διενεργεί το τμήμα ασφαλείας Καισαριανής.