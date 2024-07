Πυρκαγιά στην Κέα - Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Λυγιάς στην Κέα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και ένα όχημα ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112, το οποίο ανέφερε ότι λόγω της πυρκαγιάς όσοι βρίσκονται στην περιοχή της Λυγιάς να απομακρυνθούν προς τις Πήσσες.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



📍#Kea



🔥 Wildfire in your area



🆘 If you are in the area of #Lygia #Kea, evacuate towards #Pisses



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice