Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν δύο άτομα

Μία γυναίκα και ένας άνδρας εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στον Κολωνό.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5.20 σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού 'Αργους και Πλάτωνος στον Κολωνό.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν αρχικά μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της εντός του διαμερίσματος ενώ πριν λίγη ώρα ανασύρθηκε κι ένας άνδρας επίσης χωρίς τις αισθήσεις του.

Ακόμη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο γυναίκες από υπερκείμενο όροφο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι υπόλοιποι ένοικοι του κτιρίου απομακρύνθηκαν από τα διαμερίσματά τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.