Μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη έδωσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα μέτωπα της πυρκαγιάς που μαίνονται στη χώρα. Εκτεταμένο το πύρινο μέτωπο στα Δερβενοχώρια βόρεια της Μάνδρας, εκτός κινδύνου το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Κάηκαν σπίτια σε Σαρωνίδα και Καλύβια Θορικού, καλύτερη η εικόνα σε Λουτράκι Κορινθίας και Καπαρέλλι Βοιωτίας.

Με το πρώτο φως ξεκίνησαν τις πτήσεις τους τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα προσπαθώντας να ανακόψουν την καταστροφική μανία της φωτιάς που εκτείνεται σε Δερβενοχώρια, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της προς την Μάνδρα Αττικής. Tην ίδια ώρα συνεχίζονται τα πύρινα μέτωπα σε Κουβαρά, Σαρωνίδα και Λουτράκι.

Το μέτωπο της φωτιάς κοντά στην επαρχιακή οδό Οινόης-Μαγούλας είναι τεράστιο. Oι πυροσβέστες έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες για να προσεγγίσουν το βουνό. Ωστόσο, όπως είπε, επειδή η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, υπάρχουν στροβιλισμοί και η κατάσταση ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν κατά διαστήματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν στο βαθμό που θέλουν στην κορυφή του βουνού.

08:45 Κερατέα: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων μετά τις διακοπές λόγω πυρκαγιάς

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία επί της Λεωφόρου Αναβύσσου από το ύψος της οδού Ολύμπου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ανάβυσσο και επί της λεωφόρου Καλυβίων από το ύψος της Οδού Ολύμπου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ανάβυσσο.

08:31 Σαρωνικός: Τραυματίες τρεις εθελοντές πυροσβέστες

Τρεις εθελοντές πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τις εστίες φωτιάς που παραμένουν στον Σαρωνικό. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις εθελοντές πυροσβέστες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα μάτια τους εξαιτίας από τις σπίθες και το θερμικό φορτίο, δίχως η κατάσταση της υγείας τους να είναι ανησυχητική.

08:15 Λουτράκι: Διάσπαρτες εστίες φωτιάς στην Καλλιθέα

Διάσπαρτες εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας, στο Λουτράκι.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν κατά τη διάρκεια της νύχτας το μέτωπο να μην περάσει πάνω από τη νέα εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου και τις σιδηροδρομικές γραμμές, προκειμένου να μην απειληθεί η παραλιακή περιοχή του Καλαμακίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, στο Λουτράκι υπήρξε μεγάλη αναζωπύρωση στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή 1 χλμ. βόρεια από την εθνική οδό προς Άγιο Χαράλαμπο και εκεί είναι το ενεργό μέτωπο.

Από νωρίς σήμερα το πρωί, πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ αναμένεται να επιχειρήσουν άμεσα άλλα τέσσερα αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

08:03 Δήμαρχος Λαυρεωτικής: Κάηκαν πάνω από 30.000 στρέμματα στη Σαρωνίδα

Αποκαρδιωτική είναι η πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή της Λαυρεωτικής από τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Κουβαρά το μεσημέρι της Δευτέρας και επεκτάθηκε σε Ανάβυσσο, Σαρωνίδα, Λαγονήσι που έδωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Δημήτρης Λουκάς. Όπως είπε έχουν καεί περισσότερα από 30.000 στρέμματα.

«Που σημαίνει η βορεινή πλευρά και η νότια πλευρά στο Πάνιο Όρος με πάρα πολλούς οικισμούς, αρχικά Πέτα και Μεγάλη Αυλή και από τη νότια πλευρά Ανάβυσσος, Σαρωνίδα Λαγονήσι μέχρι κάτω ανατολικά Φέριζα, Σάκκα και Μόκριζα που ήταν σπίτια μόνιμα και εξοχικά μέσα στο πράσινο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λουκάς στο ΟΡΕΝ.

08:01 Η πρωϊνή έκτακτη ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής

Την εικόνα στα μέτωπα της πυρκαγιάς έδωσε σε έκτακτη ενημέρωση το πρωί της Τρίτης (18/7) ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός. Πρώτη προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή τόνισε ο κ. Αρτοποιός.

Όπως είπε η φωτιά στα Δεβενοχώρια βρίσκεται σε εξέλιξη. Επί τόπου επιχειρούν, 140 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρες ομάδες, 48 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, ενώ επί τόπου επιχειρούν, ένοπλες δυνάμεις, δυνάμεις της ΕΛΑΣ, υδροφόρες και εθελοντές πυροσβέστες.

Γ. Αρτοποιός: Στα Δερβενοχώρια το πιο δύσκολο μέτωπο - Επιχειρούν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο (vid)

07:32 Hellenic Train: Με λεωφορεία τα δρομολόγια του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κιάτο

Παραμένει η διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα του προαστιακού Άνω Λιόσια-Κιάτο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα πραγματοποιούνται με λεωφορεία, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, μέχρι νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική και τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ).

07:29 Διακοπή κυκλοφορίας

Η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Ελευσίνας-Θήβας από το ύψος του πρατηρίου Cyclon στην περιοχή των Δερβενοχωρίων. Διακοπή κυκλοφορίας επιβλήθηκε λόγω συνθηκών και στην οδό Φυλής από την μονή Κλειστών αλλά και από την επαρχιακή οδό Οινόης – Μαγούλας από το εργοστάσιο «Τιτάν».

07:21 Επιδεινωμένη εμφανίζεται η εικόνα στην επαρχιακή οδή Οινόης - Μαγούλας.

Το μέτωπο της φωτιάς είναι τεράστιο. Oι πυροσβέστες έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες για να προσεγγίσουν το βουνό. Ωστόσο, όπως είπε, επειδή η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα, υπάρχουν στροβιλισμοί και η κατάσταση ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει. Η πυρκαγιά, συμφώνα με την τελευταία ενημέρωση, έχει ενισχυθεί και καίει σε βουνοκορυφές μέχρι πρότινος «άθικτες». Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ελικόπτερο Erickson που επιχειρεί αυτήν την ώρα στην περιοχή του εργοστασίου του Τιτάνα, δεν μπορεί να κατέβει χαμηλά λόγω ύπαρξης πυλώνων υψηλής τάσης, αλλά και χαμηλής ορατότητας.

06:41 Στην περιοχή του Νέου Κουβαρά όπου ξεκίνησε χθες η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά επιχειρούν 3 ελικόπτερα, στο Λουτράκι που καταγράφει πολλές καταστροφές 5 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο και στα Δερβενοχωρια όπου η φωτιά είναι πολύ μεγάλη 6 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά σε Δερβενοχώρια, Κουβαρά, Σαρωνίδα: Ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα

06:18 Ξεκίνησαν με το φως της ημέρας οι πρώτες πτήσεις κατασβεστικών αεροσκαφών. Τουλάχιστον δέκα ίπτανται αυτήν την ώρα πάνω από τα Δερβενοχώρια σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ωστόσο προς το παρόν δεν ρίχνουν νερό. Προσπαθούν να κάνουν καλή εκτίμηση της εικόνας και να εστιάσουν στα σημεία όπου πρέπει να γίνουν οι ρίψεις.

05:45 Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα (κατηγορία κινδύνου 4)

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη 18 Ιουλίου 2023, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

04:10 Δερβενοχώρια: Απετράπη ο κίνδυνος για το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά στα Δερβενοχώρια εξακολουθεί να εκτείνεται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων, ωστόσο, η ισχυρή παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων φαίνεται πως οδήγησε στο να αποσοβηθεί ο κίνδυνο για το εργοστάσιο τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Μέχρι τις 04:00 δεν υπήρχε ανησυχία για την Πάρνηθα. Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν πυροσβέστες και εθελοντές.

03:13 Καλύτερη η εικόνα στο Λουτράκι Κορινθίας. Πλέον οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να μην περάσει η φωτιά στους οικισμούς, νότια της Εθνικής Οδού.

03:00 Σαρωνίδα: Κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωριού εκκένωσαν προληπτικά τα σπίτια τους

02:23 Η εικόνα της φωτιάς από τη Μάνδρα

02:07 Στα Δερβενοχώρια ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο εντοπίζεται βόρεια της Μάνδρας και απειλεί το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ

Εξαιρετικά επικίνδυνο παραμένει το πύρινο μέτωπο κοντά στην επαρχιακή οδό Οινόης-Μαγούλας, σε μικρή απόσταση από τα εργοστάσια τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, στα Δερβενοχώρια.

01:52 Εικόνα από τη φωτιά κοντά στην Ανάβυσσο

01:32 Βίντεο από το πύρινο μέτωπο στον Κουβαρά Αττικής

00:48 Νέο μήνυμα του 112 στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

00:32 Νέα μεγάλη αναζωπύρωση στα Καλύβια

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πύρινο μέτωπο στα Καλύβια έχει φτάσει πλέον στον οικισμό Στίπιζα και στις αυλές των σπιτιών και ήδη καίγονται κατοικίες και μία αποθήκη.

00:19 Νέες διακοπές κυκλοφορίας σε Αττική και Βοιωτία - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Συγκεκριμένα στην περιοχή της Κερατέας στην Αττική έχει διακοπεί η κυκλοφορία στους εξής δρόμους:

Παράλληλα έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους στην περιοχή των Δερβενοχωρίων της Βοιωτίας:

00:13 Μάχη των πυροσβεστών στο Λουτράκι να μην περάσει η φωτιά την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες με περίπου 50 οχήματα, αλλά και 40 άτομα που έχει διαθέσει το ΓΕΕΘΑ, μαζί με υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης και του στρατού, δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας Λουτρακίου, ώστε να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να προστατεύσουν από τις φλόγες κατοικημένες περιοχές.

23:58 Γλίτωσε από τις φλόγες το Κέντρο Άγριας Ζωής της ΑΝΙΜΑ στη Φέριζα Σαρωνικού

23:53 Σε μέτωπο πολλών χιλιομέτρων εκτείνεται η φωτιά στα Δερβενοχώρια, αν και δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι έχει σχηματίσει ένα μέτωπο πολλών χιλιομέτρων σε ένα εξαιρετικά δύσβατο έδαφος που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

23:38 Δήμαρχος Σαρωνίδας: Έχουν καεί σπίτια – Η χειρότερη καταστροφή που έχει συμβεί την τελευταία δεκαετία

«Έχουν καεί σπίτια (…) Η χειρότερη καταστροφή την τελευταία δεκαετία», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Σαρωνίδας, κ. Χρήστος Γκίνης για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή.

«Είναι πολλές οι εστίες πυρκαγιάς, ο αέρας είναι πολλά μποφόρ» πρόσθεσε. «Προτεραιότητά μας είναι να μην καούν άλλα σπίτια και νωρίτερα δώσαμε εντολή για εκκένωση αρκετών οικισμών».

«Ο δήμος Σαρωνικού έχει 30.000 και παραπάνω μόνιμους κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως γίνονται 100.000» συμπλήρωσε ο δήμαρχος Σαρωνίδας.

23:21 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο πλευρό όσων επιχειρούν στα μέτωπα και όσων επλήγησαν από τις φωτιές

23:12 Meteo: Επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών από τα ξημερώματα



Με βάση τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή της πυρκαγιάς στο Λουτράκι Κορινθίας αναμένεται να παρουσιάσουν βελτίωση κατά τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας 17.07 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 18.07, οπότε και αναμένουμε σταδιακή βελτίωση λόγω της εξασθένησης των ανέμων.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Meteo, θα πρέπει να σημειωθεί πως η ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλή και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών (τιμές περιεχόμενης υγρασίας κάτω του 10-11%), γεγονός που αναμένεται να δυσχεράνει τον έλεγχο της φωτιάς.

Από τις πρωινές ώρες της Τρίτης αναμένεται σταδιακή επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών η οποία και αναμένεται να κορυφωθεί τις θερμές ώρες της Τρίτης 18.07, οπότε και αναμένουμε σχετική ενίσχυση των ανέμων και αύξηση της ευφλεκτότητας των νεκρών δασικών καυσίμων (τιμές περιεχόμενης υγρασίας κάτω του 8%).

22:46 Καλύτερη η εικόνα σε Λουτράκι και Ανατολική Αττική

Καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζεται σε Λουτράκι και Ανατολική Αττική.

Βασική έννοια υπάρχει για το νότιο κομμάτι, της Καλλιθέας Λουτρακίου.

Να σημειωθεί πως υπάρχει παντού ο κίνδυνος των αναζοπυρώσεων λόγω των ισχυρών κατά τόπους ανέμων.

22:43 Η εικόνας της φωτιάς από ψηλά

Χρήστης στο Twitter δημοσίευσε φωτογραφία από το πώς φαίνονται οι φωτιές στην Αττική το βράδυ, από ψηλά, την ώρα που προσγειωνόταν το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο.

