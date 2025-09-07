Πέθανε η φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μ. Μαρόγιαννη

Πέθανε ξαφνικά η φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Μαρία Μαρόγιαννη, τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Μαρία Μαρόγιαννη γεννήθηκε το 1973 και υπήρξε για όλους το χαμογελαστό κορίτσι και η άψογη επαγγελματίας, που νοιαζόταν τόσο για το επάγγελμά της όσο και για όλους τους συναδέλφους της.

Σπούδασε τη φωτογραφία, το επάγγελμα που πάντα αγαπούσε και εργάστηκε ως ενεργή φωτορεπόρτερ για το ΑΠΕ-ΜΠΕ από το 1996 – καλύπτοντας και μεγάλες δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό- μέχρι τις 20 Απριλίου του 2012, ενώ μετά συνέχισε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της ως photo-editor στον Τομέα Φωτορεπορτάζ και Βίντεο του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στο ΑΠΕ- ΜΠΕ εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στους οικείους.