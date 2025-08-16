Πάτρα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας.

Σύμφωνα με το thebest.gr, ο κατηγορούμενος βρέθηκε σήμερα, Σάββατο, ενώπιον του ανακριτή, όπου παρέμεινε για περίπου 20 λεπτά, και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον του, ο 25χρονος βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση, ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες που τον τοποθετούν μαζί με άλλους πολίτες στην προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι φλόγες που πλησίαζαν το γηροκομείο.

Η τελική στάση του θα ξεκαθαρίσει τη Δευτέρα, οπότε και θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Όσον αφορά τους άλλους δύο κατηγορούμενους, έναν 19χρονο και έναν 27χρονο που συνδέονται με τον εμπρησμό στα Συχαινά, αυτοί θα απολογηθούν την Κυριακή στις 11 το πρωί.

Ο 19χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι, υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, άναψε φωτιά με αναπτήρα. Αντίθετα, ο 27χρονος υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα, επικαλούμενος κενό μνήμης λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.