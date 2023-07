Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Ρόδο και Κέρκυρα - Μεγάλη αναζωπύρωση στο Πλατανιστό στην Κάρυστο

Ολονύχτια «σκληρή» μάχη με τις πολλαπλές αναζωπυρώσεις στα πύρινα μέτωπα έδωσαν για ακόμα ένα βράδυ οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές σε Ρόδο (Γεννάδι, Βατί, Μάσαρη, Μαλώνας και Κάλαθο), Εύβοια (Κάρυστο, Πλατανιστό, Ποτάμι) και Κέρκυρα (Άνω Περίθεια και Άγιο Γεώργιο Κασσιόπης).

Οι εκτεταμένες αναζωπυρώσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων και η απουσία εναέριων μέσων, εξαιτίας της νύχτας, δυσχέραιναν το έργο της κατάσβεσης.

Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι και η σημερινή ημέρα για τη Ρόδο, αφού σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το νησί είναι σε κατάσταση συναγερμού 5.

Νέες αναζωπυρώσεις στην Κέρκυρα μέσα στη νύχτα άλλαξαν το σκηνικό που επικρατούσε μέχρι τα μεσάνυχτα, προκαλώντας ανησυχία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Αίγιο όπου υπάρχουν μικρές αναζωπυρώσεις στο Φαράγγι του Βουραϊκού και η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση. Με το φως της ημέρας ξεκίνησαν τις πτήσεις τα εναέρια μέσα συνδράμοντας στις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούσαν με αυταπάρνηση όλο το βράδυ.

Στην Κάρυστο ανησυχία προκάλεσε το μήνυμα που στάλθηκε μέσω 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Πλατανιστός στις 01:51 τα ξημερώματα προκειμένου να εκκενώσουν τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς Κάρυστο. Το μήνυμα ανέφερε: « Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πλατανιστός, εκκενώστε τώρα προς Κάρυστο. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η απόφαση ελήφθη καθώς η φωτιά έχει προχωρήσει σε χαράδρα, κοντά στα πρώτα σπίτια στον οικισμό με τους πυροσβέστες να είχαν επικεντρωθεί στις προσπάθειες να τη σταματήσουν και να μην εισέλθει στον Πλατανιστό.

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν τις ρίψεις από αέρος δύο αεροσκάφη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν, επίσης, 93 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρο και 32 οχήματα.

Το βράδυ λόγω της πυρκαγιάς εκκενώθηκαν και οι οικισμοί Πλατύς Γιαλός, Άγιοι ενώ χθες τα ξημερώματα ζητήθηκε η εκκένωση των οικισμών Λιβάδι και Καστρί.

Την ίδια ώρα στη Ρόδο επιχειρούν 266 πυροσβέστες, 16 ομάδες πεζοπόρο και 55 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν με ακόμα 16 πυροσβέστες και 8 οχήματα τα οποία αναμένεται να φτάσουν στο νησί στις 10 το πρωί με το Blue Star και να προστεθούν στις υπάρχουσες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά κινείται από Βάτι προς Γεννάδι. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν το βράδυ υπό ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο νησί, ενώ χθες το πρωί σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή Ασκληπειό, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια. Οι επίγειες δυνάμεις αντιμετώπισαν όλο το βράδυ ενεργά μέτωπα στο Γεννάδι και στο χωριό Βάτι καθώς και γύρω από τα χωριά Μαλώνας και Μάσσαρι.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν στην Ρόδο να πραγματοποιούν ρίψεις νερού δυο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, αλλά σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να αυξηθούν στην περιοχή Βάτι, όπου υπάρχουν αναζωπυρώσεις.

Στην περιοχή πνέουν το πρωί της Τρίτης άνεμοι της τάξεως των τεσσάρων μποφόρ αν και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων είναι δυσμενείς με αναφορές για ισχυρούς ανέμους. Μικρά μέτωπα συνεχίζουν να υπάρχουν στα Μάσσαρα και στον Απόλλωνα με τους κατοίκους να μάχονται όλη τη νύχτα για να μην περάσει η φωτιά μέσα στα χωριά τους.

Μικρές αναζωπυρώσεις στο Φαράγγι του Βουραϊκού κρατούν σε εγρήγορση τις δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Αίγιο. Η περιοχή έχει κατακλυστεί από μαύρο καπνό και τεράστιες περιοχές είναι καμμένες, σε μια εικόνα αποκαρδιωτική.

Στην Κάρυστο της Ευβοίας μεταβάλλεται η κατάσταση από ώρα σε ώρα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι βοηθούν της αναζωπυρώσεις.

Οι επίγειες δυνάμεις έχουν καθηλωθεί, καθώς δεν μπορούν να πλησιάσουν εκεί που οι αναζωπυρώσεις γίνονται μέτωπα φωτιάς, ενώ οι εναέριες που παραμένουν στην περιοχή, δίνουν πραγματική μάχη σ' ένα μέτωπο που προσεγγίζει τα 10 χιλιόμετρα.

Συνεχείς και οι αναζωπυρώσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, με τις φλόγες να πλησιάζουν οικισμούς. Εξαιτίας αυτού, εστάλη μήνυμα εκκένωσης της περιοχής από το 112 προς τους κατοίκους του οικισμού Πλατανιστός.

«Δίνουμε μια πραγματική μάχη σε όλα τα μέτωπα» σημειώνει ο περιφερειάρχης Στερεάς, Φάνης Σπανός και προσθέτει: «Μπορέσαμε να συγκρατήσουμε την ορμή της φωτιάς στην Κάρυστο προς το χωρίο Ποτάμι και εν μέρει προς το χωριό Πλατανιστός. Είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο προς το χωρίο Λιβάδι και την Κάρυστο, αλλά απέχει από κατοικημένες περιοχές».

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τους κατοίκους «οι εναέριες δυνάμεις πρόλαβαν την επέκταση της φωτιάς στον Πλατανιστό, κυριολεκτικά μέσα στις αυλές, και συνεχίζουν τη μάχη καθώς οι φλόγες αναπτύσσονται γύρω γύρω από τα σπίτια του χωριού».

Αναφορικά με την φωτιά που μαίνεται κοντά στους οικισμούς Πλατανιστός και Ποτάμι Ευβοίας, η Πυροσβεστική ανέφερε ότι εκδηλώθηκαν πολλές αναζωπυρώσεις που δημιούργησαν μέτωπο πυρκαγιάς στον οικισμό και γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την εκκένωσή του προς ασφαλή κατεύθυνση.

Επιπλέον εκκενώθηκαν επίσης οι οικισμοί Πλατύς Γιαλός, 'Αγιοι ενώ χθες τα ξημερώματα ζητήθηκε η εκκένωση των οικισμών Λιβάδι και Καστρί. «Πρόκειται για ένα μεγάλο μέτωπο που κινήθηκε νότια και έχει διανύσει μεγάλη απόσταση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Γιάννης Αρτοποιός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δύσκολα είναι τα πράγματα από τα ξημερώματα στην Κέρκυρα όπου μέσα στη νύχτα, λόγω των αναζωπυρώσεων δόθηκε στην Παλιά Περίθεια, όπου υπάρχουν αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις. Με τις φλόγες να έχουν φορά πια προς το χωριό Λούτσες.

Αν και χθες το απόγευμα και το βράδυ φάνηκε η κατάσταση να είναι ελεγχόμενη και σε σχετική ύφεση, τις πρώτες πρωινές ώρες η φωτιά φούντωσε και πάλι, διάνυσε μεγάλη απόσταση και έχει ήδη φτάσει στη θέση Αναπαύση.

Επί τόπου επιχειρούν 62 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρο με 21 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και αναμένεται να ενισχυθούν και με άλλα εναέρια μέσα.

Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες όλη την προηγούμενη νύχτα είχαν σαν αποτέλεσμα να μην καεί κανένα σπίτι.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Σάντα, Μέγκουλα, Πόρτα, Παλιά Περίθεια, Σινιές, Βιγγλατούρι, Νησάκι, Ρου, Κατάβολο, Κέντρωμα, Τρίτσι, Κοκκοκύλας, Σαρακηνιάτικα, Πλαγιά, Καλάμι, Βλαχάτικα και Καβαλλέραινα, έπειτα από μηνύματα μέσω 112 τα οποία στάλθηκαν στους κατοίκους τους.

