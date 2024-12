Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει το Μετρό Θεσσαλονίκης: Το υπόγειο μουσείο και τα αρχαία στους σταθμούς

Το Μετρό Θεσσαλονίκης έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου, ο οποίος αποθεώνει το έργο που, όπως αναφέρει, πρόκειται για ένα υπόγειο μουσείο, με αρχαία στους σταθμούς του.

Συγκεκριμένα, η Daily Mail σε ρεπορτάζ της, με αφορμή τα εγκαίνια του Σαββάτου, αναφέρει: «Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μετακίνησης που χαρακτηρίζεται ως ''μοναδικό στον κόσμο" εγκαινιάστηκε το Σάββατο στη δεύτερη πόλη της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη».

Μάλιστα, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, «η γραμμή μήκους 9,6 χιλιομέτρων κόστισε τρία δισεκατομμύρια ευρώ και κατά τη διάρκεια της κατασκευής - που διήρκεσε σχεδόν 20 χρόνια - ανακαλύφθηκαν πάνω από 300.000 θησαυροί, πολλοί από τους οποίους εκτίθενται τώρα στους 13 σταθμούς του μετρό. Οι εργάτες ανακάλυψαν μια αγορά της βυζαντινής εποχής, ένα ρωμαϊκό νεκροταφείο και τα απομεινάρια του πιο πολυσύχναστου δρόμου της Θεσσαλονίκης τον 6ο αιώνα».

Επίσης, αναφέρεται ότι: «Πρόκειται για έναν πολυσύχναστο δρόμο με πολλά καταστήματα, λένε οι αρχαιολόγοι».

'An underground museum': Inside Greece's astonishing new £2.5billion driverless metro system that unearthed more than 300,000 treasures, many of which are on display in the stations https://t.co/dLNeSciF1W pic.twitter.com/mNzPVa6ZBH