Λέσβος: Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ - Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι

Νέος σεισμός, μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 09:38 το πρωί στη Λέσβο, τρεις ημέρες μετά τη δόνηση των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 5 χλμ ανατολικά, νοτιοανατολικά της Μήθυμνας Λέσβου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα παράλια της Τουρκίας με τους κατοίκους εκεί να ανεβάζουν βίντεο από την ώρα της δόνησης.

Eyewitnesses are reporting 29 km S of #Ayvacık. Felt the #earthquake (#deprem) too? Please share located pics & videos🙏 DO NOT PUT YOURSELF or OTHER PEOPLE in DANGER❗OBEY NATIONAL LAWS❗

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/Q6RoAAP5o7 pic.twitter.com/3GbnJZhJcf