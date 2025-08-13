Νέο περιστατικό αντισημιτισμού: Διαδηλωτές στο Βόλο προσπάθησαν να μπλοκάρουν την αποβίβαση Ισραηλινών τουριστών (pics)

Ένα ακόμη περιστατικό αντισημιτισμού καταγράφηκε στη χώρα, αυτή τη φορά στο Βόλο, όπου το πρωί της Τετάρτης διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν την αποβίβαση Ισραηλινών επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris στο λιμάνι της πόλης.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, magnesianews.gr και thenewspaper.gr, ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε το πρωί, μετά τις 07:30, μπροστά από τις δύο κύριες εισόδους του εμπορευματικού λιμανιού, όπου δένουν και τα κρουαζιερόπλοια, διαμαρτυρόμενοι για την άφιξη Ισραηλινών τουριστών και με στόχο να εμποδίσουν τους Ισραηλινούς τουρίστες να επισκεφθούν τη χώρα μας.

Με επιθετικές διαθέσεις οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς την κεντρική είσοδο του λιμανιού, περίπου στις 9:00, όπου τους περίμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν την πύλη, οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, απωθώντας το πλήθος.

Ακολούθησαν φωνές, ύβρεις και έντονα συνθήματα κατά της αστυνομικής παρουσίας και του Ισραήλ, με την ατμόσφαιρα να παραμένει τεταμένη για αρκετά λεπτά.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ παρέμειναν σε πλήρη ανάπτυξη, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε νέα προσπάθεια εισόδου των διαδηλωτών στις εγκαταστάσεις του λιμανιού, ενώ οι τελευταίοι συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα και εν συνεχεία με πανό πραγματοποίησαν πορεία στους γύρω δρόμους, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην παρουσία των Ισραηλινών τουριστών, τους οποίους χαρακτήρισαν «ανεπιθύμητους».

Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Ιουλίου οι Ισραηλινοί τουρίστες που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, παρεμποδίστηκαν να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Ερμούπολης, στη Σύρο.