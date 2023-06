Ναυάγιο στην Πύλο: Πλάνα του BBC από το σημείο των ερευνών διάσωσης

Πλάνα από την περιοχή όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για δεκάδες ανθρώπους φέρνει για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας το BBC.

The BBC got hold of footage from Wednesday’s rescue efforts off #Pylos in #Greece at the site of the migrant shipwreck. This was filmed by someone on board Celebrity Beyond cruise ship which happened to be passing by from the scene. pic.twitter.com/40DH2Gpe2s