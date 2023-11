Μοναστηράκι: Βίντεο από τα επεισόδια ακροδεξιών με αντιεξουσιαστές στον σταθμό του ΗΣΑΠ

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ ακροδεξιών και δυνάμεων των ΜΑΤ σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Μοναστηράκι.

Οι συρμοί και στα δύο ρεύματα του Ηλεκτρικού ακινητοποιήθηκαν, ενώ πολλά καταστήματα κατέβασαν ρολά, προκειμένου να προφυλαχθούν περιουσίες και εργαζόμενοι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, ακροδεξιοί και αντιεξουσιαστές που έφτασαν εκεί μετά τις συγκεντρώσεις και τις αντισυγκεντρώσεις για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία των μελών της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο, έδωσαν μάχη σχεδόν σώμα με σώμα.

Σε ένα από τα βίντεο, ένας κρανοφόρος από την ομάδα των ακροδεξιών που βρισκόταν στην αποβάθρα του ΗΣΑΠ φαίνεται να πετάει κάποιο υγρό από μπιτόνι με κάποιον άλλο να του φωνάζει «κάψτους, κάψτους».

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr