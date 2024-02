Meta: Συστήνει ομάδα για τα «fake news» με Τεχνητή Νοημοσύνη ενόψει ευρωεκλογών

Η Meta (Facebook) θα συστήσει μια νέα ομάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση που δημιουργείται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, εν όψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου.

Η ταχεία ανάπτυξη και υιοθέτηση της Tεχνητής Νοημοσύνης- η οποία μπορεί να δημιουργήσει κείμενο, εικόνες και βίντεο σε δευτερόλεπτα - έχει προκαλέσει φόβους ότι η εν λόγω τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαπάτηση των ψηφοφόρων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Meta, η Microsoft η OpenAI και 17 άλλες εταιρείες τεχνολογίας συμφώνησαν να συνεργαστούν για να αποτρέψουν το παραπλανητικό περιεχόμενο Tεχνητής Νοημοσύνης-. Ειδικότερα, θα στοχεύουν στα deepfakes, τεχνητά βίντεο που χρησιμοποιούν παραπλανητικό ήχο και εικόνα για να μιμηθούν επώνυμους ή για να δώσουν ψευδείς πληροφορίες.

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι θα λανσάρει «εκλογικά κέντρα» στην εφαρμογή της, σε τοπικές γλώσσες για καθένα από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, τα οποία θα φιλοξενούν έγκυρες πληροφορίες.

Ο επικεφαλής των υποθέσεων ΕΕ της Meta, Μάρκο Παντσίνι, έγραψε σε ανάρτησή του στο blog της εταιρείας ότι θα συστήσει «ένα ειδικό εκλογικό κέντρο επιχειρήσεων για την ΕΕ» που θα «εντοπίζει πιθανές απειλές και θα μετριάζει το περιεχόμενο στις εφαρμογές και τεχνολογίες σε πραγματικό χρόνο».

Meta is committed to protecting the integrity of the EU Parliament elections in 2024. We are taking steps to prevent interference and promote transparency, including expanding our policies against manipulated media and misinformation.