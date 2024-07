Μαίνεται η φωτιά στην Εύβοια: Τεράστια επιχείρηση από την Πυροσβεστική - Διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να καίνε (pics)

Για δεύτερη μέρα κατακαίει η πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα, στην Εύβοια, σε δασική έκταση, κοντά στον οικισμό Πετριές του δήμου Κύμης- Αλιβερίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο βρίσκεται εσωτερικά του τριγώνου που σχηματίζουν οι οικισμοί Πετριές, Κριεζά και Αλώνια και κινείται νότια.

Πριν λίγο οι κάτοικοι των Κριεζών έλαβαν νέο μήνυμα από το 112 με οδηγίες να απομακρυνθούν λόγω πυρκαγιάς προς το Αλιβέρι.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



📍 #Euboea



🔥 Wildfire in your area



🆘 If you are in the area of #Krieza #Euboea, evacuate towards #Aliveri



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/EFodV5SuoF