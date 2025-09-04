Μαφία Κρήτης: Απολογούνται την Πέμπτη 17 συλληφθέντες - «Έρχονται και άλλες συλλήψεις», λέει η Δημογλίδου

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί της Πέμπτης οι συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση των Χανίων.

Οι πρώτοι 17 εμπλεκόμενοι από τους συνολικά 49 που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, αναμένεται να βρεθούν την Πέμπτη στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Την Παρασκευή, οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμα 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.

Δημογλίδου: Έρχονται και άλλες συλλήψεις

Μιλώντας την Πέμπτη στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε πως «αναμένονται και άλλες συλλήψεις για αυτή την υπόθεση», όπως επίσης τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προσαγωγή αρκετών υπόπτων, όπως και άλλων εμπλεκομένων, ώστε να δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο ανακριτή».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ορισμένα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, πρόκληση σωματικών βλαβών, ακόμα και σε απόπειρες ανθρωποκτονίας.

«Υπήρχαν ήδη στοιχεία, οπότε 16 άτομα βρίσκονται ήδη στη φυλακή για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση» τόνισε η κα. Δημογλίδου.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βάρος αστυνομικού, καθώς και η αποτροπή, την τελευταία στιγμή, αντίστοιχης ενέργειας στην οικία δικηγόρου στα Χανιά. Στη δικογραφία περιγράφονται και άλλες εγκληματικές πράξεις, οι οποίες αναμένεται να διερευνηθούν περαιτέρω.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε, σύμφωνα με την κα. Δημογλίδου σταδιακά από τον Ιανουάριο οπότε και έγιναν οι 16 συνολικά συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και άλλων αδικημάτων.

Δεύτερη δικογραφία

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η δεύτερη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη αποκαλύπτει ένα σκηνικό μεθοδικών εκβιασμών και πιέσεων γύρω από τη Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων στα Χανιά. Από την υφαρπαγή 175 στρεμμάτων γης, μέχρι την εμπλοκή σε εκκλησιαστικές εκλογές και δημόσιες δομές, οι διάλογοι που καταγράφονται σοκάρουν με τον κυνισμό τους.

Έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τα δύο αδέρφια ξενοδόχοι, δικηγόρος αλλά και επίσκοπος, φέρονται να συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβαλε στο στόχαστρο 175 στρέμματα γης της Μονής Αγίας Τριάδος, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η δικογραφία αποκαλύπτει εκβιασμούς, απειλές, μίζες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά και απόπειρες ελέγχου της εκλογής νέου μητροπολίτη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ηγούμενος της Μονής, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρέθηκε παγιδευμένος σε εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν στα χέρια τους φωτογραφίες και βίντεο από προσωπικές του στιγμές. Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που αποδίδονται στον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης:

«Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου… τον έχω σε χίλιες δυο φωτογραφίες».

Σε άλλο σημείο, οι απειλές γίνονται ακόμη πιο ευθείες: «Στείλατε χαρτιά; Τώρα αρχίζει ο πόλεμος. Θα σας βγάλω στα κανάλια, γιατί έχω στοιχεία και για σένα».

Οι πιέσεις αυτές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οδήγησαν τον ηγούμενο να συναινέσει σε κρίσιμες αποφάσεις για τη μοναστηριακή περιουσία.