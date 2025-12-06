Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - Έγιναν 33 προσαγωγές (pics)

Επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιείται πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Ο όγκος των διαδηλωτών ξεκίνησε από τα Προπύλαια και, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, όταν έφτασε ύψος της Εμμανούηλ Μπενάκη, άγνωστοι πέταξαν Μολότοφ προς διμοιρία των ΜΑΤ η οποία απάντησε με χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει προσαγωγές.

Η αστυνομία έκανε λόγο για περίπου 5.000 διαδηλωτές.

Σημειώνεται ότι λόγω της πορείας πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν την μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές ενώ το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Προσαγωγές στη Θεσσαλονίκη

Σε δέκα προληπτικές προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές, γύρω από την περιοχή της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη.