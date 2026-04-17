Κοντά σε συμφωνία Ελλάδα - Κύπρος για παραχώρηση αρμάτων Leopard στην Εθνική Φρουρά

Σε τελικό στάδιο φαίνεται να εισέρχονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για την άμεση ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς με άρματα μάχης τύπου Leopard 1A5, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην κάλυψη πιεστικών επιχειρησιακών αναγκών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες εξελίσσονται με θετικό πρόσημο τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, με τα Γενικά Επιτελεία Ελλάδας και Κύπρου να έχουν αναλάβει τον πλήρη συντονισμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνεχείς επαφές των αρχηγών των δύο Επιτελείων, οι οποίοι διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η ανάγκη για άμεση ενίσχυση των τεθωρακισμένων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα υποστήριξης των ρωσικής προέλευσης αρμάτων T-80, τα οποία αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες συντήρησης. Την ίδια ώρα, η προοπτική προμήθειας ισραηλινών αρμάτων Merkava δεν προχώρησε, κυρίως λόγω των μεγάλων χρόνων παράδοσης, οι οποίοι κρίθηκαν ασύμβατοι με τις τρέχουσες ανάγκες.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η επιλογή των Leopard 1A5 προκρίνεται ως η πλέον άμεσα υλοποιήσιμη λύση. Τα άρματα αναμένεται να περάσουν από πρόγραμμα αναβάθμισης, με στόχο την επιχειρησιακή τους αναβάθμιση μέσω σύγχρονων συστημάτων στόχευσης, βελτιωμένης προστασίας και ανανεωμένων μέσων επικοινωνίας και διοίκησης.

Σε πολιτικό επίπεδο, το θέμα παρακολουθείται στενά από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύει συνολικά την αμυντική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο.

Παράλληλα, η κυπριακή πλευρά συνεχίζει να εξετάζει εναλλακτικές επιλογές για την απόκτηση νέων αρμάτων μάχης από ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να έχει αποκλειστεί η ισραηλινή λύση. Ωστόσο, οι αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις του Ισραήλ περιορίζουν, προς το παρόν, τη διαθεσιμότητα της αμυντικής του βιομηχανίας.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Φρουρά διαθέτει σήμερα δύο Επιλαρχίες Μέσων Αρμάτων με συνολικά 82 άρματα T-80, τα οποία υπάγονται στην 20ή Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία.