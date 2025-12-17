Κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση επιστροφής υπηκόων Πακιστάν και Μπαγκλαντές στις χώρες καταγωγής τους, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, με ειδική πτήση τσάρτερ από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στην επιχείρηση επιστροφής των αλλοδαπών, η οποία διοργανώθηκε από την Ελλάδα, μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οικονομική στήριξη και τον συντονισμό του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), συμμετείχαν επίσης και η Κύπρος, η Ιταλία και η Ελβετία.

Ειδικότερα, επιστράφηκαν από τη χώρα μας συνολικά 30 υπήκοοι Πακιστάν και 10 υπήκοοι Μπαγκλαντές, ενώ σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης συμμετείχαν αστυνομικοί συνοδοί, ιατρός, εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και εκπρόσωπος, παρατηρητής, διερμηνείς και αστυνομικοί συνοδοί του Frontex.