Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Τι ισχύει για Βαρβάκειο και Ρέντη

Αυξημένη είναι η κίνηση στις αγορές για την Καθαρά Δευτέρα, καθώς αύριο τα περισσότερα καταστήματα θα είναι κλειστά. Οι καταναλωτές σπεύδουν να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι, ενώ πλήθος κόσμου επισκέπτεται, από τις 7 το πρωί, τη Βαρβάκειο για την αγορά θαλασσινών.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αύριο, Καθαρά Δευτέρα, οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστές (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας, και Κρητικός), ωστόσο ορισμένα καταστήματα myMarket σε Αθήνα και σε επαρχία, θα λειτουργήσουν με ωράριο 08:00 έως τις 14:00 και τα Lidl με ωράριο από τις 07:45 έως τις 16:00.

Τα καταστήματα τύπου Shop & Go, και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar θα λειτουργήσουν κανονικά, τα περισσότερα με διευρυμένο ωράριο.

Ποια καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά

Την Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται να λειτουργήσουν κανονικά οι φούρνοι, τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα περίπτερα, οι καφετέριες, οι ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης.

Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα, αλλά και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα είναι ανοιχτές από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Λαϊκές αγορές

Στο μεταξύ, κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, όπως αναφέρει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σημειώνονται τα εξής: «Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα.

Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών θα διαθέτουν, όπως πάντα, φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα».

Πηγή: ΕΡΤ