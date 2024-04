Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

«Καμπανάκι» κινδύνου για όσους χαράζουν πολιτική στη χώρα μας αποτελούν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα μέσα σε μία δεκαετία – από το 2012 έως το 2022 – έχασε 20 βαθμούς μάθησης.

«Αυτό αντιστοιχεί σε μία πλήρη σχολική χρονιά» επισήμανε η Αίγλη Ζαφειράκου, Senior Education Technical Advisor - Consultant, The World Bank, Bill & Melinda Gates Foundation, μιλώντας στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Όπως τόνισε η κα. Ζαφειράκου, η ελληνική PISA καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι μαθητές στην Τουρκία εδώ και χρόνια έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους μαθητές στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε περαιτέρω, το πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης των Μαθητών «PISA» δεν είναι παρά ένας δείκτης, ωστόσο αποτυπώνει τα σοβαρά προβλήματα στην θεμελιώδη μάθηση και τις ήπιες δεξιότητες των Ελληνόπουλων, τόσο στα γενικά όσο και στα τεχνικά γυμνάσια.

«Το 1/5 των μαθητών της Δ΄ τάξης δημοτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυσκολεύονται να γράψουν μια απλή πρόταση και στην ηλικία των 15 ετών δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο», ανέφερε παίρνοντας τον λόγο ο Nuno Crato, Minister of Science, Technology & Higher Education (2011-2015), Πορτογαλία.

Όπως τόνισε, η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος απαιτεί την υιοθέτηση φιλόδοξων, σωστά δομημένων και σαφών προγραμμάτων σπουδών που θα εστιάζουν στα βασικά μαθήματα, συνδυάζοντας την γνώση με την κριτική σκέψη. Ο κ. Crato αναφέρθηκε παράλληλα στον κρίσιμο ρόλο της αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι παρά τις αντιδράσεις οι δάσκαλοι στην Πορτογαλία έχουν πλέον εξοικειωθεί με την PISA, η οποία τους παρέχει οδηγίες για το τι θα κάνουν με τα παιδιά και τους γονείς.

«Όλοι είμαστε υπέρ της ελευθερίας των δασκάλων. Αλλά στο όνομα αυτού δεν πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν είναι καλά για τα παιδιά», ανέφερε ο Jean-Michel Blanquer, Minister of National Education, Youth and Sports (2017-2022), Republic of France, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψεως βασικών μέτρων αξιολόγησης από την αρχή του σχολείου και σε ετήσια βάση.

Όπως επισήμανε ο κ. Blanquer, με το πρόγραμμα PISA, έχουμε σχηματίσει ένα ατομικό όραμα για κάθε παιδί και μια ειδική άποψη για κάθε σχολείο σε κάθε περιοχή, δίνοντας ένα παράδειγμα του πώς λειτουργεί η PISA στην Γαλλία. Όπως πρόσθεσε, για να αντιστραφεί η μαθησιακή έκπτωση που καταγράφεται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, απαιτείται επίσης η ύπαρξη ενός απαιτητικού και αναλυτικού προγράμματος σπουδών, αλλά και η αποδοχή των παιδιών με τις ιδιαιτερότητές τους.

«Αντί να περιμένουμε από τα παιδιά να ανταποκριθούν στον τρόπο που τα διδάσκουμε πρέπει να προσαρμοστούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες τους», τόνισε παίρνοντας τον λόγο η Πέγκυ Πελώνη, Πρόεδρος, ACS Athens American Community Schools.

«Δεν μπορούμε να σκοτώνουμε την δημιουργικότητα και την ελπίδα των παιδιών», συμπλήρωσε. Η κα. Πελώνη ανέδειξε, παράλληλα, την ανάγκη της καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας ευκαιριών για όλα τα παιδιά. “Να κατανοήσουμε τι χρειάζεται το καθένα ξεχωριστά και να προσαρμόσουμε την μεθοδολογία μας”, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη οι δάσκαλοι να λάβουν ειδική εκπαίδευση και για το ζήτημα των ψυχικών ασθενειών που κάνουν θραύση στα παιδιά και τους εφήβους.